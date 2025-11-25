Si el episodio del campeonato pasado entre Canales y la puerta de vidrio parecían guionados, mucho más impactante es lo que ha sucedido este martes, con Lucas Ocampos en el centro de la escena. El delantero argentino captó la atención de todo el futbol mexicano producto de un dramático accidente personal que sufrió al salir de su hogar esta tarde y tendrá consecuencias.

Publicidad

Publicidad

En la noche de este martes, la cuenta oficial de Rayados descolocó a todos al informar que el atacante había sufrido una fractura de radio en la muñeca derecha, cuando en el partido anterior, hace un par de semanas, Ocampos no había padecido ninguna infracción ni dolencia. Luego fue cuando salió a la luz toda la verdad detrás de este misterioso parte médico.

¿Cómo fue el accidente doméstico de Lucas Ocampos?

Willie González, popular reportero regiomontano, pudo platicar con una fuente muy cercana al futbolista y reveló con todo lujo de detalles el acontecimiento que terminó con la lesión del jugador de Monterrey, que terminó internado con el brazo lastimado y sin recordar parte de lo sucedido, producto del impacto sufrido en el momento del incidente doméstico de la jornada.

Según informó el periodista, la hija de Lucas Ocampos se había caído del caballo en una práctica que acostumbra realizar en el Club Hípico en la zona de Sierra Alta, ante lo cual la esposa del argentino, que estaba con la niña, llamó de inmediato al futbolista para que vaya a ayudarla. El jugador de Rayados estaba en su domicilio y, por obvio instinto paterno, salió corriendo a buscarla. Cuando quiso subirse al auto, su Tesla no tenía batería por lo que, con el tiempo corriendo, tuvo que tomar un scooter para correr a socorrer a su hija. Así, se subió y salió disparado al predio que se ubicaba a 700 metros de su residencia. Ese sendero era de bajada pendiente, y el atacante no pudo controlar su velocidad, perdió el control, tropezó, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente además de romperse la muñeca y quedar con un pómulo negro.

Publicidad

Publicidad

En su editorial, el corresponsal de RG La Deportiva apuntó que, minutos después del accidente y de un llamado a la pareja y al club, Lucas Ocampos fue trasladado al hospital Zambrano para ser revisado, donde se le diagnostica la fractura en cuestión luego de ser sometido a unos estudios. Pero allí sucedió otro inconveniente, que es el que afecta directamente a las aspiraciones deportivas de Rayados: no había placas para operarlo en el momento y habrá que esperar a mañana para recibir los elementos que los médicos necesitan para intervenir quirúrgicamente ese sector. Así, no será sino hasta este miércoles que el jugador pueda sanar de su lesión.

Tweet placeholder

¿Cómo continúa la recuperación de Lucas Ocampos en Rayados?

De momento, la primera y única confirmación es que el argentino será baja para el juego de este miércoles ante el América, por el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liguilla. De cara a la revancha del fin de semana, todavía no hay claridad en cuanto a la rehabilitación del futbolista y no se debe apresurar a dar un pronóstico, más allá de la cercanía entre la operación de mañana y el partido de vuelta de la serie del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

“El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión”, confirmó el Club de Futbol Monterrey, en un breve comunicado donde no brindó detalles profundos sobre las causas de la misma. Sin embargo, se pudo saber el detrás de escena gracias al reporte de González. Afortunadamente, se conoció, la hija ya se encuentra fuera de peligro luego de su brusca caída del caballo que comenzó con el dominó de mala fortuna.

ver también Allan Saint-Maximin se pierde la ida vs. Rayados: qué lesión tiene y cuál será su reemplazo en América

¿Quién será el sustituto de Lucas Ocampos en Rayados vs. América?

De acuerdo a lo anticipado por el cronista albiazul Felipe Galindo, Lucas Ocampos iba a ser titular en el cruce entre Monterrey y el América este miércoles. Con su ausencia confirmada por lesión y contusión, según el periodista, Anthony Martial se perfila para ocupar su lugar en la alineación, más allá del bajo nivel que ha mostrado en sus primeras presentaciones como futbolista de Rayados. ¿Será el tiempo de su revancha personal en un momento clave?

ver también Rayados duda de Sergio Canales y prepara un ‘Plan B’ ante una salida del español en verano

En síntesis:

Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha en un accidente doméstico.

sufrió una en la muñeca derecha en un accidente doméstico. El delantero de Rayados se lesionó usando un scooter camino a ayudar a su hija tras una caída del caballo.

camino a ayudar a su hija tras una caída del caballo. Ocampos es baja para el juego del miércoles ante el América por los cuartos de final de la Liguilla del Apertura.

Publicidad