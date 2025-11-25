Se aproxima el comienzo de una de las series eliminatorias más prometedoras de los últimos tiempos en el futbol mexicano: Rayados y América serán los protagonistas de un frente a frente espectacular, cuando se vean las caras a ida y vuelta en Monterrey y Ciudad de México, en el marco de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

Para el primer cruce del choque liguero, a celebrarse este miércoles en el Gigante de Acero, la visita llegará con una baja de mucho peso: Allan Saint-Maximin no podrá jugar el encuentro de ida de estos cuartos de final ante Rayados. El delantero francés que representa a las ‘Águilas’ ni siquiera viajó a Monterrey para ser parte de este compromiso.

Afortunadamente para la afición del América y para André Jardine, el experimentado atacante y reciente fichaje del equipo azulcrema no presenta ninguna lesión que le impida disputar el cotejo de mañana. Sin embargo, el ex Newcastle no se encuentra en sus facultades físicas para integrar la delegación para visitar Monterrey.

Según reveló el periodista insider León Lecanda, Allan Saint-Maximin padece un fuerte cuadro de gripe y fiebre, que “no le permitió ni levantarse de la cama”. Ante esa situación, el cuerpo técnico platicó con él y con los médicos, y decidió que ni siquiera forme parte de los convocados del América para el partido de ida de los cuartos de final ante Rayados.

América no tendrá a Saint-Maximin para la ida [Foto: Getty]

La alineación del América ante Rayados sin Allan Saint-Maximin:

Con la baja del francés, el América de André Jardine saldría al campo de juego del Gigante de Acero con estos once iniciales para enfrentar al Monterrey: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez; Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

¿Cuándo y a qué hora juegan Monterrey vs. América por el Apertura 2025?

El encuentro entre los ‘Rayados’ y las ‘Águilas’ se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre, con sede en el Estadio BBVA de Monterrey, a partir de las 21.10 horas del Centro de México, por el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué canal transmite Monterrey vs. América por el Apertura 2025?

El enfrentamiento entre albiazules y azulcremas se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por televisión a través de las señales de TUDN y Canal 5, y de manera online, vía streaming, por medio de la plataforma ViX Premium. Serán las únicas tres pantallas para ver el juego.