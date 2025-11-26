Está todo listo para el puntapié inicial de una de las series más prometedoras de estos cuartos de final de la Liguilla. Este miércoles, en el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey y el Club América se cruzarán frente a frente por el juego de ida del cruce liguero. Dos de las plantillas más poderosas se baten a duelo en un estadio totalmente repleto.

Publicidad

Publicidad

A minutos del comienzo del partido, Domenec Torrent confirmó la formación del dueño de casa para recibir a las ‘Águilas’, y la planilla llegó con novedades inesperadas. La principal noticia de las alineaciones de la noche tiene que ver con la ausencia de un futbolista titular del Monterrey, que aparece en la banca luego de haber iniciado casi todo el torneo.

En la previa del compromiso en el Estadio BBVA, se confirmó que el portero Santiago Mele no será de la partida en los Rayados para medirse ante el conjunto azulcrema. El guardameta, que llegó como refuerzo a mitad de año proveniente del futbol colombiano, fue parte del once durante toda la campaña pero no lo será en el duelo más importante hasta aquí.

Rayados deja a Santiago Mele en la banca ante América [foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

La salida de Santiago Mele del equipo no tiene que ver con una lesión ni molestia física del arquero. Se trata de una decisión del entrenador por su bajo rendimiento mostrado en los últimos partidos del Monterrey en este Torneo Apertura 2025. Luego de haber tenido varios errores no forzados en el semestre, el cuerpo técnico optó por dejarlo a un lado ante el América.

Para este encuentro de ida de los cuartos de final de la Liguilla, Torrent se inclinó por darle la titularidad a Luis Cárdenas, el habitual suplente, que tendrá la oportunidad de mostrarse en un partido determinante. El ‘Mochis’, cuestionado por el público de Monterrey, recibirá hoy el apoyo de la fanaticada para que pueda lograr la valla invicta contra las ‘Águilas’.

ver también ¿Por qué Rayados usa un parche en el pecho ante el América en la ida de cuartos del Apertura 2025?

Con la ausencia de Santiago Mele, además de la baja de Lucas Ocampos por lesión, la alineación titular de Rayados ante el América por el primer cruce de la serie será la siguiente: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, John Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Fidel Ambriz, Jorge Rodríguez, Oliver Torres; Jesús Corona, Germán Berterame y Sergio Canales.

Publicidad

Publicidad