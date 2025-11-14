¿Vuelve a la Liga MX? Se reveló la verdad sobre Julián Quiñones y su posible fichaje por Tigres

La Selección Mexicana juega este sábado frente a Uruguay en el primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre. Julián Quiñones no fue convocado debido a que se lesionó en los últimos días y es por eso que Javier Aguirre no pudo llamarlo pese a que tenía la idea de hacerlo.

Julián Quiñones sueña con disputar el Mundial 2026 y el delantero nacionalizado está brillando en el Al-Qadsiah. Sin embargo, esta semana salieron a la luz reportes de que el ex futbolista del América tenía muchas posibilidades de fichar por Tigres para volver a la Liga MX.

Según Jonasigo, periodista de ABC Deportes, la intención de Julián Quiñones era regresar a México para ser más considerado por Javier Aguirre. No obstante, Gibrán Araige, reconocido reportero de TUDN, descartó de manera contundente el fichaje del futbolista por Tigres.

“Varios equipos sondearon a Quiñones: América, Tigres y Atlas. Pero es imposible que Julián vuelva a la Liga MX, al menos en el presente inmediato. No existe ninguna negociación y no hay posibilidades económicas de que salga de Arabia Saudita”, manifestó el comunicador en su canal de Youtube.

Julián Quiñones en Al-Qadsiah (@julianquinones33)

La fuente mencionada comentó que Al-Qadsiah no quiere desprenderse del jugador ya que es el goleador del equipo y, además, Julián Quiñones recibió un aumento salarial hace unos meses. Además, el periodista agregó que el ex América tiene una cláusula millonaria que es imposible de pagar para cualquier club de la Liga MX.

“Él está feliz en Arabia Saudita pese a que se dijo lo contrario. Está comprometido con el equipo y tiene una vida estable. Su sueño es jugar el Mundial 2026 y no hay posibilidades de que salga de Al-Qadsiah en el futuro inmediato“, concluyó Gibrán Araige en relación a Julián Quiñones.

Julián Quiñones en la temporada 2025-2026

Julián Quiñones hasta el momento convirtió 9 goles en 9 partidos disputados con Al-Qadsiah. Seis de esas anotaciones fueron en la Saudi Pro League y el mexicano está luchando por el título de goleo, el cual actualmente lo lidera Joao Félix con 10 tantos (Cristiano Ronaldo tiene 9).

En síntesis