Aunque Julián Quiñones está llevando una muy buena temporada en el Al-Qadasiya como goleador, la realidad es que su deseo por volver a la Liga MX está intacto. Con un pasado en Tigres, Atlas, Lobos BUAP y el Club América, hay equipos que viéndolo incluso en su equipo y Selección Mexicana lo quisieran en su plantilla.

Han sido varios los seguidores del conjunto azulcrema que desde la salida de “La Pantera” han deseado que vuelva y es que no han conseguido encontrar a ningún otro futbolista que haya logrado tantos títulos con diferentes equipos y sobre todo que tenga esa velocidad y capacidad anotadora que están buscando en el equipo de André Jardine.

¿Julián Quiñones vuelve al América?

De acuerdo con el periodista BIYIK, hay una firma que tiene al jugador nacional apalabrado con el conjunto de las Águilas y es que en caso de que el atacante quisiera regresar a la Liga MX tendría que acercarse primeramente con la escuadra de Coapa, que aunque no se ha confirmado este acercamiento, se esperan que se haga pronto.

Hay que mencionar que en la pasada Fecha FIFA estuvo presente apoyando a sus excompañeros con los jugadores del América que estaban lesionados, por lo que la afición comenzó a asegurar que el nacido en Colombia estaría volviendo con la escuadra azulcrema tarde o temprano, sobre todo porque es quien más ha estado presente.

¿Qué podría evitar su regreso?

Sin embargo, la misma fuente confirmó que hay un detalle que podría evitar su regreso y es que después de estar en Arabia tendrían que pagar más de 10 millones por él. Es por esta razón que en caso de llegar a un acuerdo tendrían que analizar esta situación, de lo contrario se ve complicado que sea el equipo de la CDMX que se quede con él, sino sería el del Norte.

