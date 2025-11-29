Triste situación la que vivió el Club América este sábado tras quedar eliminado en el Estadio Ciudad de los Deportes ante Monterrey y con su gente. Desde que llegó André Jardine al conjunto azulcrema no habían quedado fuera en los Cuartos de Final y en esta ocasión se le han complicado las cosas porque la afición está molesta.

Publicidad

Publicidad

Pese a que alientan a la escuadra porque se ha estado en los buenos y en los malos momentos, la realidad es que se sabe que algunos jugadores ya han cumplido su ciclo dentro de la plantilla, así como también debe haber algunas incorporaciones que le devuelvan ese ADN goleador al equipo azulcrema, lo cual le ha afectado.

Uno de estos elementos es precisamente Julián Quiñones, el delantero fue parte de ese primer título de los tres consecutivos de las Águilas, su capacidad de conseguir campeonatos y ser clave en los momentos precisos, es algo que le hace falta al conjunto de Jardine, por lo que la afición pide que regrese, más ahora que está en su racha anotadora.

¿Hay posibilidades de que Quiñones regrese al América?

En el Al-Qadisiya se ha convertido en pieza importante, lo que le ha ganado el espacio en Selección Mexicana, pero pareciera que es ese el problema, porque si allá le va bien, se ve muy complicado que lo dejen salir por más que el delantero tenga deseos de volver a la Liga MX, además no es el único equipo que lo quiere en su plantilla.

Publicidad

Publicidad

Quiñones se ha considerado por buscar siempre plantillas nuevas donde pueda destacar, aún cuando tienen un acuerdo con la directiva americanista si un conjunto diferente en México lo quiere podría irse por esa posibilidad. Aunque la probabilidad se abre tomando en cuenta que quiere un lugar en el Mundial 2026 y estar en el América se la puede dar.

ver también Club América ya tiene acuerdo con Julián Quiñones, pero podría caerse por una situación en especial

En síntesis