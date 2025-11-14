El Apertura 2025 de la Liga MX está muy pronto de llegar a su fin con el inicio del Play-In y la Liguilla. En apenas unas semanas se conocerá al nuevo campeón de la Primera División de México. Pero, de a poco, los equipos piensan en el mercado de pases.

Y un equipo que busca reconstruirse es América, que también moverá piezas con entradas y salidas de jugadores. En los últimos días, se instalaron rumores sobre posibles fichajes que podría realizar la institución americanista de cara al Clausura 2026.

Los nombres, en concreto, son James Rodríguez, el ahora exjugador de León, Miguel Borja de River Plate de Argentina y Julián Quiñones de Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. El periodista Carlos Ponce de León habló de estas posibles llegadas al club.

Miguel Borja no seguirá en River Plate. [Foto: Getty Images]

Sobre el ex jugador de la Fiera, mencionó: “En cuanto supieron que James no seguía en León, como adelantó Récord, lo pidieron para el Nido. Pero no es para Coapa. Ni siquiera hubo sondeos, puro humo. Porque no es para Baños, Ramírez y Jardine, porque no es un futbolista que sume a fortalecer al proyecto más ganador de nuestra era“.

Sobre Quiñones, un viejo conocido de las Águilas, aseveró: “De Julián se habló que América lo recompraría, pero el precio del colombiano naturalizado mexicano se fue por las nubes ante su estupendo rendimiento en Medio Oriente“.

De Miguel Borja, confesó: “En Argentina se soltó el rumor de que el delantero colombiano Miguel Ángel Borja, de River Plate, interesa al América para esta ventana de transferencias. Sin embargo, te puedo confirmar que no está en la órbita de las Águilas“.

¿Cuándo y dónde juega América el amistoso ante LA Galaxy?

El cuadro dirigido por André Jardine aprovechará la Fecha FIFA para jugar un amistoso y pulir cuestiones a corregir. El rival es LA Galaxy de la MLS. El partido será este sábado 15 de noviembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, en California, desde las 11:30 horas (Ciudad de México).

En síntesis

James Rodríguez , exjugador de León, no interesa al América porque no se alinea con el proyecto actual.

El América no tiene en la órbita el fichaje del delantero colombiano Miguel Borja de River Plate.

el fichaje del delantero colombiano de River Plate. La recompra de Julián Quiñones no es viable para el América debido al alto precio tras su rendimiento.

