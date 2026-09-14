Penta cae ante Roman Reigns en la Ciudad de México

Reigns se queda con el Campeonato Mundial Pesado de WWE ante la dura derrota de Penta en la Arena CDMX.

Este lunes fue la locura en la Arena CDMX para los mexicanos, quienes soñaban con la idea de que Penta Zero Miedo se quedara con el Campeonato Mundial Pesado de WWE ante Roman Reigns, sin embargo, en menos de tres meses, los nacionales vivieron una segunda derrota monumental con su “gallo” quien cayó en tierra azteca.

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Penta había ilusionado desde su llegada a la Arena, entrando en caballo. Después deslumbró en su presentación con un atuendo que recordaba a las culturas prehispánicas y enloqueció a los asistentes. Sin embargo, estuvo muy cerca de lograr ese título, pero se lo arrebataron, ya que sufrió desde el inicio de la pelea ante Roman.

La caída de Penta ante Reigns

En la respuesta de Penta, el Campeón Mundial sobrepasó un Mexican Destroyer y un Penta Driver, puesto que se levantó para después terminar con esa lanza que terminó con el sueño de los mexicanos de verlo coronarse de esta manera en su país. El conteo silenció a una enardecida afición que esperaba la victoria.

Roman Reigns vence a Penta y retiene el Campeonato Mundial Pesado ☝️😤🏅 #WWERaw pic.twitter.com/5zKN8CTv0z — WWE Español (@wweespanol) September 15, 2026

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Con esta derrota, muchos aficionados en redes sociales comenzaron a compararla con lo ocurrido hace un par de meses con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. La tristeza que desencadenó ver a uno de los íconos que creían capaz de levantar este título y arrebatárselo a Roman, quedó en un sueño que buscará cumplirse pronto.

En síntesis