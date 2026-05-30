¡Máscara en juego! A qué hora luchan y dónde ver El Grande Americano vs. Original Grande Americano

Este sábado se define quién se queda con la histórica máscara en la Noche de los Grandes de AAA.

La rivalidad entre El Grande Americano y el Original Grande Americano llega a su momento cúlmine este sábado en la Noche de los Grandes de AAA. Tras meses de enfrentamientos, finalmente se pondrá en juego la máscara para determinar quién se queda con el personaje.

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El Grande Americano, el favorito de la gente (Foto: @elgrandeamericanowwe)

El Arena Monterrey será testigo de una lucha muy esperada por los aficionados. Esta será la estelar de una noche que contará con otros atractivos combates, como el de El Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. El Hijo del Vikingo por el campeonato Latinoamericano de AAA.

Hora y TV de La Noche de los Grandes de AAA

El evento de La Noche de los Grandes se llevará a cabo este sábado 30 de mayo desde las 19:00 hs del centro de México y los aficionados podrán sintonizarlo en vivo a través de la señal de FOX One. Asimismo, la lucha de El Grande Americano vs. Original Grande Americano comenzará aproximadamente entre las 20:30 hs y las 21:00 hs (CDMX).

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Cartelera completa de La Noche de los Grandes