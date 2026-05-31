VIDEO: El momento en el que el Grande Americano desenmascaró al Original Grande Americano

La Noche de los Grandes de AAA superó las expectativas de los aficionados. El Arena Monterrey fue testigo de un combate histórico entre el Grande Americano y el Original Grande Americano que quedará en los libros dorados de la lucha libre mexicana.
Esta rivalidad fue creciendo con el correr de las semanas y llegó a su desenlace esta noche de sábado en una lucha máscara vs. máscara para determinar quién pasaría a ser el único portador. El combate ofreció verdaderamente de todo y finalmente el triunfo fue para el Grande Americano.
Tras la derrota, el Original Grande Americano subió al cuadrilatera junto a su familia, se quitó la máscara y reveló su identidad (Chad Gable). Tras brindar algunas palabras, le entregó su máscara al Grande Americano y prometió volver a la AAA.
El momento en el que Chad Gable se quita la máscara y se la entrega al Grande Americano
La lucha completa entre Grande Americano vs. El Original Grande Americano
Disfruta de la imperdible lucha máscara vs. máscara COMPLETA entre el Grande Americano y Original Grande Americano. Un combate lleno de acción que será recordado por muchos años.
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En síntesis
- Grande Americano derrotó al Original Grande Americano en lucha máscara vs. máscara.
- Chad Gable reveló su identidad como el Original Grande Americano tras perder.
- El Arena Monterrey albergó el combate de La Noche de los Grandes de AAA.