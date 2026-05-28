Penta vs. Rey Mysterio, por el título Intercontinental de la WWE: fecha y estadio confirmado

Los luchadores mexicanos se enfrentan en Italia en un combate que promete quedar en la historia para nuestro país.

La lucha libre mexicana está próxima a vivir un momento histórico. Penta defenderá el título Intercontinental de la WWE ante nada más y nada menos que Rey Mysterio en el próximo Monday Night Raw que se llevará a cabo en Turín, Italia.

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‘El Amo del 619’ se convirtió en el principal retador luego de su triunfo ante Rusev y ahora los dos referentes de la lucha libre mexicana se enfrentarán por el prestigioso cinturón en el Inalpi Arena (anteriormente conocido como Pala Alpitour).

¿Cuándo es el combate entre Penta y Rey Mysterio?

Penta y Rey Mysterio medirán fuerzas por el título Intercontinental este lunes 1 de junio de 2026 en el marco del evento principal del WWE Monday Night Raw en Turín, Italia.

Cabe recordar que se vieron las caras recientemente, más precisamente el domingo 19 de abril, en el ladder match (pelea de escaleras) de Wrestlemania 42. Aquel día, Penta defendió su título no solo conta Rey Mysterio, sino también ante Dragon Lee, Je’Von Evans, JD McDonagh y Rusev.

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