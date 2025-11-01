Cuando Santiago Giménez llegó al AC Milan todo parecía que era un sueño que el mexicano estaba cumpliendo. Sin embargo, las cosas cambiaron para ambos, ya que ahora tanto el equipo no ha podido obtener los mejores resultados con él, y el delantero está sufriendo de los ataques de la afición rossonera que incluso ya lo quieren fuera.

Publicidad

Publicidad

Ya no quieren a Santi Giménez

A mitad de semana se llevó a cabo otra jornada de la Serie A, donde el Milan se enfrentó al Atalanta, lamentablemente Santi salió con una lesión que aunque no parecía grave sí se tendría precaución con él. De esta manera, el jugador no estaría disponible para el partido de este domingo ante La Roma para evitar una sobrecarga.

ver también La mala noticia que recibió Milan con Santiago Giménez en la previa al partido frente a Roma

Mientras se aseguró esto en la convocatoria de Massimiliano Allegri, la afición comenzó a celebrar que el mexicano esté en el partido de mañana y es que en los últimos juegos no ha sido determinante para la escuadra y los goles mucho menos se han hecho presentes, aún cuando les dio la victoria la semana pasada con una pena máxima en su contra.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Mañana es uno de los partidos importantes para el Milan, ya que en caso de que gane La Loba, estos se van al primer lugar y se alejan del conjunto rossonero. Es por ello que lo ideal es conseguir los tres puntos, ya que en el momento en el que les quitaron el liderato se fueron para abajo en la tabla y han sumado empates que no ayudan.

La afición mostró más su molestia porque cuando inició este año, el Milan y la Roma querían hacer un intercambio de jugadores; ellos llevarse a Santi y que Artem Dovbyk se fuera al equipo de Allegri. Incluso, esta misma semana el ucraniano consiguió un gol que significó la victoria de su equipo y el mexicano salió lesionado.

En síntesis

Santiago Giménez se perderá el partido del AC Milan ante La Roma este domingo por lesión.

se perderá el partido del AC Milan ante este domingo por lesión. El delantero Santi Giménez no ha tenido resultados en el AC Milan y la afición rossonera lo quiere fuera.

no ha tenido resultados en el AC Milan y la afición rossonera lo quiere fuera. Se esperaba un duelo del mejor delantero entre Santi y Dovbyk en el Milan vs Roma.

Publicidad