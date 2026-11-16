El jugador del Lokomotiv de Moscú ya habló firme ante los rumores del deseo de Atlas por el central mexicano.

Hace unos días se dio a conocer que aunque Atlas está clasificado a la Liguilla del Apertura 2026, pase lo que pase estarían reforzando su plantilla. Entre las opciones estaban dos seleccionados mexicanos; en primer lugar estaba Erik Lira y la segunda opción era para la zaga central, César Montes, por lo que la posibilidad estaba visible.

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Cabe mencionar que después de perderse la Fecha FIFA del septiembre-octubre, el Cachorro regresó con la Selección Nacional, por lo que previo al partido del día de mañana ante Jamaica fue uno de los que estuvo en conferencia de prensa y de manera inmediata lo cuestionaron respecto a la posibilidad de ser repatriado por los Rojinegros.

Se niega a volver a la Liga MX

Y aunque los rumores ya eran fuertes, el central dejó claro que no vendrá. El jugador de Lokomotiv de Moscú, dejó claro su deseo de permanecer en el Viejo Continente, ya que dejó en claro que le costó mucho llegar a Europa como para regresar a la Liga MX, dejando completamente fuera la posibilidad de tomar esta posible oportunidad.

“Me costó mucho salir, estar de aquel lado e intentaré permanecer los máximos posibles de años. Cada seis meses existe el mercado y la posibilidad y muchos rumores de poder regresar a México. Estoy agradecido con los rumores porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, abierto a posibilidades estamos como todo jugador y es parte de nuestro trabajo”. César Montes

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Con lo que menciona, justamente se habló hace un semestre que estuvo en el radar del Club América y de Cruz Azul, pero el mensaje del Cachorro sigue siendo el mismo, ya que mientras se le presente la oportunidad de seguir la mantendrá y cumplirá su contrato en Rusia. Por ahora, sólo regresará a Monterrey para jugar en un estadio donde ya estuvo con Selección Mexicana.

En síntesis