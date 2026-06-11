En el marco de la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026, México venció 2-0 a Sudáfrica con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el Estadio Banorte de la Ciudad de México e inicio de una manera inmejorable el torneo, que se juega en sueño mexicano.
Sin embargo, pese a la alegría de la victoria en el debut, la noticia negativa de la jornada fue la expulsión con roja directa del defensa mexicano César Montes. El jugador se fue expulsado a los dos minutos de descuento tras el tiempo cumplido tras una falta que el árbitro Wilton Sampaio consideró excesiva.
ROJA PARA CESAR MONTES!!!!!— 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) June 11, 2026
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Ahora, será trabajo para el entrenador Javier Aguirre trabajar en el reemplazo del jugador para el compromiso por la Fecha 2 ante Corea del Sur la próxima semana. De esta manera, hay grandes candidatos para quedarse con el lugar del central del Lokomotiv Moscú.
Jorge Sánchez podría ingresar al equipo y Luis Reyes podría moverse a la zaga central ocupando el lugar vacante. Sin embargo, Luis Romo y Edson Álvarez también son otros jugadores que podrín retrasarse algunos metros y jugar de manera ocasional como defensas centrales. El Vasco cuenta con varias opciones para esta baja inesperada.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial 2026?
Por la Jornada 2 del Grupo A del certamen internacional, el conjunto al mando del entrenador Javier Aguirre jugará ante Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.
¿Por qué Raúl Jiménez juega con un protector en la cabeza con la Selección Mexicana en el Mundial 2026?
En síntesis
- César Montes fue expulsado con roja directa en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica.
- Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles del triunfo en el Estadio Banorte.
- Jorge Sánchez y Luis Reyes son las principales opciones de recambio ante Corea del Sur.