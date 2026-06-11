El defensa central mexicano fue expulsado ante los Bafana Bafana y deberá ser reemplazado ante los Tigres del Oriente.

En el marco de la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026, México venció 2-0 a Sudáfrica con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el Estadio Banorte de la Ciudad de México e inicio de una manera inmejorable el torneo, que se juega en sueño mexicano.

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Sin embargo, pese a la alegría de la victoria en el debut, la noticia negativa de la jornada fue la expulsión con roja directa del defensa mexicano César Montes. El jugador se fue expulsado a los dos minutos de descuento tras el tiempo cumplido tras una falta que el árbitro Wilton Sampaio consideró excesiva.

ROJA PARA CESAR MONTES!!!!!

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Ahora, será trabajo para el entrenador Javier Aguirre trabajar en el reemplazo del jugador para el compromiso por la Fecha 2 ante Corea del Sur la próxima semana. De esta manera, hay grandes candidatos para quedarse con el lugar del central del Lokomotiv Moscú.

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Jorge Sánchez podría ingresar al equipo y Luis Reyes podría moverse a la zaga central ocupando el lugar vacante. Sin embargo, Luis Romo y Edson Álvarez también son otros jugadores que podrín retrasarse algunos metros y jugar de manera ocasional como defensas centrales. El Vasco cuenta con varias opciones para esta baja inesperada.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial 2026?

Por la Jornada 2 del Grupo A del certamen internacional, el conjunto al mando del entrenador Javier Aguirre jugará ante Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

En síntesis

César Montes fue expulsado con roja directa en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica.

fue expulsado con roja directa en la victoria sobre Sudáfrica. Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron los goles del triunfo en el Estadio Banorte.

anotaron los goles del triunfo en el Estadio Banorte. Jorge Sánchez y Luis Reyes son las principales opciones de recambio ante Corea del Sur.