¿Por qué no juegan Edson Álvarez y César Montes en México vs. Colombia por el amistoso internacional?

Conoce el motivo por el cual no forman para del encuentro dos de los pilares en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana encarará una cita de alto calibre al medir fuerzas contra Colombia en un atractivo amistoso internacional, en lo que representa el inicio formal del ciclo de Rafa Márquez como director técnico del Tri. Sin embargo, el flamante estratega deberá confeccionar su alineación estelar con dos ausencias de enorme peso en la columna vertebral del equipo, perdiendo a dos de sus máximos referentes defensivos para este debut en el banquillo azteca.

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La situación alrededor de Edson Álvarez no deja de llamar la atención de los aficionados ni de la prensa especializada. El mediocampista no entró en la lista de convocados por una decisión puramente técnica de Márquez, motivada por la escasa cantidad de minutos y la falta de continuidad que el futbolista viene sumando con la camiseta del West Ham en la Premier League.

Por otro lado, la marginación de César Montes obedece a un motivo estrictamente médico. El espigado marcador central padece una lesión muscular que le impide estar en condiciones físicas óptimas, un problema que lo mantiene fuera de las canchas en plena fase de rehabilitación y sin la posibilidad de sumar rodaje en esta ventana internacional.

Ante este escenario, el Tri afrontará el reto frente a la escuadra sudamericana reestructurando su bloque posterior con nuevas variantes. La intención del nuevo cuerpo técnico pasa por darle pista a otras alternativas dentro del plantel, buscando afianzar una idea de juego competitiva mientras espera por el retorno y la puesta a punto de sus dos pilares europeos.

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En síntesis