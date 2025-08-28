¿Cuáles son los rivales del Copenhague de Rodrigo Huescas en la UEFA Champions League 2025-26?

El inicio de la Fase de Liga de la edición 2025-26 de la UEFA Champions League está cada vez más cerca y los 36 equipos ya conocen a sus 8 rivales que enfrentarán entre septiembre y enero. En este caso, el Copenhague de Dinamarca ya conoce a sus rivales.

Y no es un club más ya que allí juega el defensor Rodrigo Huescas, el único futbolista mexicano que jugará el torneo de clubes más importante del mundo. Ubicado en el Bombo 4, el club nórdico ya conoce a los dos rivales de cada sección.

En cuanto a los rivales del Bombo 1, los Leones tendrán rivales complejos ya que son los más difíciles del torneo, tendrá que recibir al Borussia Dortmund de Alemania y visitar al Barcelona de España. Del Bombo 2, también rivales complejos, jugará ante Bayer Leverkusen de Alemania de local y Villarreal de España de visitante.

Ya del Bombo 3, se medirá ante Napoli de Italia de local y Tottenham de Inglaterra fuera de casa. Y del Bombo 4, mismo que integraron los Leones y en los papeles son conjuntos del mismo nivel deportivo, deberá recibir al Kairat Almaty de Kazajistán y viajar a Azerbaiyán para medirse contra Qarabag.

Cabe recordar que al finalizar la primera ronda, los primeros 8 equipos de la Tabla General clasifican directo a Octavos de Final, mientras que los siguientes 16 disputan una ronda previa de Playoff, a ida y vuelta (9 vs. 24, 10 vs. 23, etc). Los 12 que no avancen, es decir los que queden del 25° al 36° lugar, quedarán eliminados y no tendrán el consuelo de bajar a la UEFA Europa League.

Calendario de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26