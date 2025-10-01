Rodrigo Huescas se presentó este miércoles en Azerbaiyán para disputar el partido del Copenhague ante el Qarabag por la segunda jornada de la UEFA Champions League. Pero el partido terminó antes de lo esperado para el mexicano por una lesión.

Publicidad

Publicidad

El lateral derecho fue uno de los mejores jugadores del Copenhague en lo que fue el debut en la competición ante Bayer Leverkusen. Rodrigo Huescas venía teniendo continuidad con el conjunto danés, pero lamentablemente tuvo que ser sustituido en el minuto 15 de la primera mitad.

ver también La prensa española se rinde a los pies de Gilberto Mora antes del México vs. España: “La mayor amenaza”

Rodrigo Huescas luchó una pelota con un futbolista del Qarabag e hizo un mal movimiento que le afectó a su rodilla derecha. Debido a esta acción, el futbolista de la Selección Mexicana no pudo continuar jugando en el partido por la Champions League.

¿Qué lesión tiene Rodrigo Huescas?

Aún es muy pronto para determinar qué tipo de lesión sufrió Rodrigo Huescas y la gravedad de la misma. Pero lo que preocupa es que el lateral se lesionó solo la rodilla derecha y no es que fue un golpe o que recibió una patada de un rival que lo dejó sin posibilidades de continuar.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Además, la preocupación aumenta porque la molestia fue en la rodilla y algunas lesiones en esta zona pueden ser graves. De todos modos, habrá que esperar a que el Copenhague haga los estudios pertinentes para luego emitir un comunicado acerca del mexicano.

Rodrigo Huescas se retiró en camilla del campo y, pensando en la Fecha FIFA de octubre que se le avecina a Javier Aguirre y México, parece difícil el panorama para que el lateral derecho esté disponible en la convocatoria. En los próximos días se sabrá con más precisión los detalles de la lesión del jugador.

Publicidad