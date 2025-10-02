Malas noticias llegaron el miércoles a México tras conocerse la lesión del defensor Rodrigo Huescas. El futbolista salió muy dolorido ante el Qarabag de Azerbaiyán en el partido de la UEFA Champions League 2025-26 y ahora se confirmó el peor escenario para el mexicano.

Publicidad

Publicidad

ver también La verdadera razón por la cual Javier Aguirre no convocó a Rodrigo Huescas en la Selección Mexicana

Así dio a conocer la noticia el periodista César Luis Merlo en su cuenta de ‘X’: “Rodrigo Huesca tendrá que ser operado ya que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, según informó el Copenhague en base a la resonancia magnética. Salvo una recuperación milagrosa, se pierde el Mundial con México“.

Copenhague también lo confirmó a través de un comunicado en su web oficial: “El jueves por la noche, Rodrigo se sometió a un escáner en su casa de Copenhague, que lamentablemente confirmó que la lesión es tan grave como se temía inicialmente. Esto significa que Rodrigo ahora enfrenta una cirugía y un largo período de rehabilitación, y estará fuera por el resto de la temporada como mínimo“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El director técnico del club danés, Jacob Neestrup, reflexionó sobre la lesión del mexicano y lamentó que esté fuera por todo el año futbolístico: “Desde su llegada el verano pasado, Rodrigo ha demostrado ser un jugador excepcionalmente talentoso que se ha convertido en una figura clave para el FC Copenhague y en la Superliga. Ha mostrado un desarrollo continuo y estuvo a punto de dar un gran salto en Europa”.

Por otro lado, agregó: “Además, esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Nos entristece profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita mucha fuerza mental para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento”.

ver también No es Bayern Múnich: el poderoso equipo alemán que quiere fichar a Rodrigo Huescas

¿Cómo fue la lesión de Rodrigo Huescas en Copenahgue?

El futbolista sufrió la lesión al intentar superar a su rival en el campo de juego. En la acción, el pie del mexicano se atoró con el pasto e hizo una especie de ‘palanca’. Durante la atención médica y su salida del campo, Huescas se llevó las manos a la cara y mostró un rostro de preocupación ante dicha situación.

Publicidad