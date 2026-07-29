Los mejores talentos de la Liga MX y de la MLS se llevarán las luces y los focos en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte en una tarde que promete un plato atractivo. Es la hora de disputar el All-Star Game 2026, donde la máxima categoría de México y Estados Unidos pondrán en juego su reputación más allá de lo ‘amistoso’.

Publicidad

En este tipo de cruces entre los combinados de Liga MX y MLS, al no ser partidos “oficiales” los equipos juegan más, no tienen temor a perder y suele haber muchos más goles. Sin embargo, está contemplado que una chance es el empate y para ese escenario la normativa establece el criterio para una hipotética igualdad entre participantes.

¿Qué pasa si Liga MX y MLS empatan por el All-Star Game 2026?

En caso de igualdad tras los 90 minutos, los equipos que se enfrentan esta tarde definirán al ganador por medio de una tanda de penales. La reglamentación del evento marca que en este compromiso no hay tiempo extra o alargue si el juego acaba en tablas. Para conocer al vencedor, habrá que ir a los tiros desde los doce pasos.

Team Liga MX y team MLS se reencuentran [Foto: Getty]

Publicidad

¿Qué premio se lleva el ganador del All-Star Game 2026?

Sea Liga MX o MLS quien se imponga en el partido, lo único que ‘gana’ el vencedor será el trofeo del evento. No habrá ninguna recompensa económica o bono para el equipo ni para los jugadores del ganador. Se llevarían con ellos solo el reconocimiento de los demás futbolistas de su liga y un triunfo más para el historial del All-Star Game.

¿Cuándo y a qué hora juegan Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026?

El partido Team Liga MX vs. Team MLS se llevará a cabo HOY miércoles 29 de julio, a partir de las 17.00 horas del Centro de México (19.00 hora local de Carolina del Norte). El evento tendrá una duración aproximada de tres horas, con el juego de skills del All-Star Game ya disputado en el día de ayer.

¿Dónde y en qué estadio juegan Liga MX vs. MLS por el All-Star Game 2026?

El partido Team Liga MX vs. Team MLS tendrá como sede al Bank of America Stadium, un edificio ubicado en la ciudad de Charlotte, en los Estados Unidos. Posee una capacidad para hasta 75 mil espectadores, aunque no se espera un lleno total en el establecimiento. Es la casa del Chalotte FC (MLS) y Carolina Panthers (NFL).