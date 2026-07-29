Conoce aquí cuánto cuesta y de qué manera suscribirse a la plataforma que transmitirá el duelo amistoso.

Este miércoles 29 de julio no habrá demasiadas propuestas interesantes para ver en la televisión mexicana. Por ello, el All-Star Game 2026 surge como la alternativa más auspiciosa para ver un buen partido de futbol durante la tarde. Ahora bien, para poder seguir las acciones del juego, los fans no lo encontrarán tan fácilmente.

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Esta edición del encuentro entre las figuras de la Liga MX y de la MLS no se podrá sintonizar por los habituales canales de televisión ni plataformas online propias de México. En el territorio mexicano el evento irá exclusivamente por Apple TV, un servicio de streaming desarrollado por la marca Apple y que apenas tiene siete años de vida.

Apple TV presenta un plan mensual con un costo de 169 pesos mexicanos, costo que se mantiene para aficionados de otras partes del continente trasladado a sus monedas respectivas. Esta opción del sitio incluye 7 días de prueba gratis para nuevos usuarios, una vez suscriptos a esta plataforma que transmite el All-Star Game 2026.

La publicidad de Apple TV en el All-Star Game [Foto: MLS]

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Para ver el duelo entre Liga MX y MLS, con el plan mensual básico mencionado alcanza porque lo incluye la suscripción mínima. Ahora bien, Apple TV también ofrece los paquetes “Apple One individual”, “Apple One familiar” y “Apple One Premium”. Esas otras alternativas brindan acceso a contenido diferencial del sitio, lógicamente con precio más elevado.