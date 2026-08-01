Los 5 equipos que quieren a Obed Vargas a pesar de su deseo de seguir en Atlético de Madrid

El centrocampista de la Selección Mexicana perdió terreno en la consideración del Cholo Simeone y podría salir a préstamo.

El futuro de Obed Vargas es incierto. El mediocampista de la Selección Mexicana llegó a Atlético de Madrid en febrero, pero no logró hacerse hueco en la alineación titular de Diego Simeone y todo apunta a que se marchará cedido para ganar rodaje, pesea que su deseo sea continuar en el Colchonero.

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Actualmente, el Atleti cuenta con Koke Resurrección, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, el recién llegado Morten Hjulmand y el propio Obed Vargas para dos o tres lugares en el once. El que corre con menos ventaja es el mexicano y pretendientes no le faltan.

Tal como informó el medio español Mundo Deportivo, un total de cinco equipos están interesados en sumar a Obed a préstamo: tres son de LaLiga de España y dos de la Ligue 1 de Francia.

Obed Vargas seguiría en Europa en la temporada 2026-27 (Getty Images)

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Los 5 equipos interesados en Obed Vargas

Celta de Vigo (España)

Osasuna (España)

Getafe (España)

Rennes (Francia)

Estrasburgo (Francia)

Buen inicio de pretemporada para Obed Vargas

Obed ya comenzó a hacer mértios para quedarse en Atlético de Madrid. Y es que el exfutbolista de Seattle Sounders ingresó en el segundo tiempo del amistoso con Getafe y marcó un gol a través de un penal que él mismo provocó. Además, este sábado fue titular ante Manchester United y fue reemplazado en el entretiempo, cuando su equipo todavía ganaba (terminaron perdiendo por 2-1).

En síntesis

Obed Vargas saldrá cedido del Atlético de Madrid para obtener mayor rodaje

saldrá cedido del Atlético de Madrid para obtener mayor rodaje Clubes de España y Francia pretenden la cesión del mediocampista mexicano.

pretenden la cesión del mediocampista mexicano. Un gol de penal anotó ante Getafe durante la pretemporada del equipo rojiblanco.