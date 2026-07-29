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Historial del All-Star Game Liga MX vs. MLS: ¿quién ganó más veces?

En este repaso, desglosamos cómo quedó cada uno de los duelos previos entre ambas ligas. ¿Los recuerdas?

Liga MX busca revancha ante la MLS.
© Getty ImagesLiga MX busca revancha ante la MLS.

El All-Star Game, tradicional ‘partido de las estrellas’ que anfitriona Estados Unidos, reeditará uno de los choques modernos más atrapantes para los futboleros. Vuelve el duelo entre Liga MX y MLS, que pondrán a muchos de sus mejores jugadores para dejar bien parado a su campeonato y ganar este juego por el honor.

Este enfrentamiento siempre tan esperado es una exhibicón más ‘moderna’, ya que se juega apenas desde el 2021, año en que se desarrolló la primera edición México-EEUU. Previamente, el All-Star MLS se medía ante otro tipo de contrincantes, pero el ‘morbo’ de cruzar al país vecino volvió todo un hito este estilo de evento.

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¿Cómo quedó el último All-Star Game Liga MX vs. MLS?

Antes de este All-Star Game 2026, la edición previa terminó con victoria 3-1 de la MLS contra Liga MX en los noventa minutos de partido. Ese juego tuvo lugar en Austin, Texas, ante más de veinte mil espectadores. Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White anotaron para Estados Unidos, mientras que Gilberto Mora descontó para México.

Liga MX cayó en el último juego ante MLS [Foto: Getty]

Liga MX cayó en el último juego ante MLS [Foto: Getty]

¿Cómo está el historial del All-Star Game Liga MX vs. MLS?

Hasta esta presente edición 2026, se han disputado un total de cuatro cruces entre las figuras de México y Estados Unidos, con saldo positivo para el cuadro local. Han sido 2 triunfos de MLS, 1 triunfo de Liga MX y 1 empate (que tuvo posterior victoria por penales también de la MLS). Así, el dueño de casa domina en la previa.

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Estos son los cuatro partidos entre las estrellas de México y Estados Unidos antes de esta edición 2026:

MLS 1(3)-(2)1 Liga MX | All-Star Game 2021
Goles: Jesús Murillo (M), y Jonathan Rodríguez (L)

MLS 2-1 Liga MX | All-Star Game 2022
Goles: Carlos Vela y Raúl Ruidíaz (M), y Kevin Álvarez (L)

MLS 1-4 Liga MX | All-Star Game 2024
Goles: Cucho Hernández (M), Germán Berterame, Oussama Idrissi, Juan Brunetta y Maxi Meza (L)

MLS 3-1 Liga MX | All-Star Game 2025
Goles: Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White (M), y Gilberto Mora (L)

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Martín Zajic
Martín Zajic
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