En este repaso, desglosamos cómo quedó cada uno de los duelos previos entre ambas ligas. ¿Los recuerdas?

El All-Star Game, tradicional ‘partido de las estrellas’ que anfitriona Estados Unidos, reeditará uno de los choques modernos más atrapantes para los futboleros. Vuelve el duelo entre Liga MX y MLS, que pondrán a muchos de sus mejores jugadores para dejar bien parado a su campeonato y ganar este juego por el honor.

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Este enfrentamiento siempre tan esperado es una exhibicón más ‘moderna’, ya que se juega apenas desde el 2021, año en que se desarrolló la primera edición México-EEUU. Previamente, el All-Star MLS se medía ante otro tipo de contrincantes, pero el ‘morbo’ de cruzar al país vecino volvió todo un hito este estilo de evento.

¿Cómo quedó el último All-Star Game Liga MX vs. MLS?

Antes de este All-Star Game 2026, la edición previa terminó con victoria 3-1 de la MLS contra Liga MX en los noventa minutos de partido. Ese juego tuvo lugar en Austin, Texas, ante más de veinte mil espectadores. Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White anotaron para Estados Unidos, mientras que Gilberto Mora descontó para México.

Liga MX cayó en el último juego ante MLS [Foto: Getty]

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¿Cómo está el historial del All-Star Game Liga MX vs. MLS?

Hasta esta presente edición 2026, se han disputado un total de cuatro cruces entre las figuras de México y Estados Unidos, con saldo positivo para el cuadro local. Han sido 2 triunfos de MLS, 1 triunfo de Liga MX y 1 empate (que tuvo posterior victoria por penales también de la MLS). Así, el dueño de casa domina en la previa.

Todos los antecedentes del All-Star Game Liga MX vs. MLS:

Estos son los cuatro partidos entre las estrellas de México y Estados Unidos antes de esta edición 2026:

MLS 1(3)-(2)1 Liga MX | All-Star Game 2021

Goles: Jesús Murillo (M), y Jonathan Rodríguez (L)

MLS 2-1 Liga MX | All-Star Game 2022

Goles: Carlos Vela y Raúl Ruidíaz (M), y Kevin Álvarez (L)

MLS 1-4 Liga MX | All-Star Game 2024

Goles: Cucho Hernández (M), Germán Berterame, Oussama Idrissi, Juan Brunetta y Maxi Meza (L)

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MLS 3-1 Liga MX | All-Star Game 2025

Goles: Sam Surridge, Tai Baribo y Brian White (M), y Gilberto Mora (L)