El delantero mexicano buscaría volver a jugar en la Primera División de México tras su paso por el futbol de Estados Unidos.

La temporada 2026-27 de la Liga MX está en marcha con el desarrollo del Apertura 2026. Los 18 equipos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

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En la búsqueda de conformar un buen equipo, Chivas habría recibido un ofrecimiento para sumar un futbolista de experiencia. Se trata del delantero Hirving Lozano, que busca salir de San Diego FC tras ser apartado por problemas con el entrenador y los directivos.

Acorde a la información brindada por el periodista Gibrán Araige, el entorno del Chucky se habría acercado al Rebaño Sagrado para explorar la posibilidad de un fichaje. La idea era saber si existía un interés para así trabajar en la rescisión de contrato con el equipo de Estados Unidos.

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La información del comunicador indica que esta chance fue rechazada por Amaury Vergara, dueño de la institución de Guadalajara. A pesar de que el atacante podría ser un fichaje de gran impacto, la directiva rojiblanca decidió no avanzar para mantener el equilibrio y el buen ambiente dentro del vestidor.

Cabe recordar que el delantero tuvo un conflicto con su actual equipo debido a un altercado disciplinario con el cuerpo técnico a cargo de Mikey Varas. El jugador reaccionó molesto tras ser sustituido durante un partido de la temporada 2025 y el entrenador no se lo perdonó nunca.

¿Cómo está siendo el año de Hirving Lozano en San Diego FC?

Es necesari remarcar que Hirving Lozano está totalmente apartado del equipo y no ha sumado un solo minuto oficial en este 2026, a tal punto que lo afectó gravemente para tener alguna esperanza de ser parte del Mundial 2026. Su último partido oficial fue el pasado 29 de noviembre ante Vancouver Whitecaps.

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En síntesis