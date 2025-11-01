La Selección Mexicana jugará dentro de dos semanas frente a Uruguay en el Estadio Corona por el primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre. Luego, tres días después, el equipo de Javier Aguirre se enfrentará con Paraguay en el Alamodome de Texas.

Publicidad

Publicidad

Restan pocos días para que México anuncie una nueva convocatoria de futbolistas. Sin embargo, en vísperas de la última conformación de la lista en 2025, todo indica que Javier Aguirre ya no podrá contar con un futbolista importante como lo es César Huerta.

ver también Jugador de Rayados no fue convocado ni una vez por Javier Aguirre y avisó que jugará el Mundial 2026 con México: ”No es arrogancia”

El Chino fue titular y convirtió un gol con Anderlecht el martes pasado frente a Ninove por la Copa de Bélgica, pero luego el extremo tuvo que ser sustituido en el mediotiempo por una lesión. Después de unos días, el entrenador Besnik Hasi dio detalles de la situación del mexicano.

“Tiene molestias en la pelvis y estará de baja algunas semanas. Se ha realizado una resonancia magnética y estamos esperando resultados para determinar los plazos de recuperar precisos”, comentó el técnico del Anderlecht en relación a la lesión de César Huerta.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Esta es una pésima noticia tanto para el futbolista como para la Selección Mexicana. El exjugador de Pumas ya había tenido molestias musculares en los últimos días que lo hicieron perderse dos partidos de la Jupiler Pro League con el Anderlecht y ahora volverá a estar ausente.

¿Se pierde la convocatoria de México?

Por último, todo indica que César Huerta se perderá los dos amistosos de la Selección Mexicana de este mes ante Uruguay y Paraguay. El Chino no había sido convocado en septiembre por lesión, pero luego pudo regresar en octubre y sumar minutos. Sin embargo, lo más probable es que Javier Aguirre no pueda contar con el extremo.

Publicidad

Publicidad

En síntesis