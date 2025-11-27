Terminó la última Fecha FIFA del año, donde la mayoría de jugadores que fueron convocados ante Uruguay y Paraguay tienen casi un lugar asegurado en el Mundial 2026. Sin embargo, hay jugadores que aún están en recuperación como Santiago Giménez y Luis Chávez que prácticamente esperarían para los microciclos de enero con Selección Mexicana.

Lamentablemente, hay quienes tendrán que quedarse fuera. Hace un año aproximadamente, el conjunto nacional tenía en sus filas a César Huerta, que estando en la Pumas consiguió la oportunidad de emigrar a Europa y jugar en Bélgica, tuvo actuaciones buenas que lo ponían en el radar para ser convocado a esta Copa del Mundo.

Ahora, estando en el Anderlecht de Bélgica las cosas no le han salido conforme a lo esperado y tras una lesión que sufrió con la escuadra no había sido considerado por Javier Aguirre en estos partidos. Lo que sí, es que era de los elementos que podrían entrar de última hora porque se tenía un proceso con ellos.

Parte médico del Chino Huerta

Ahora, el conjunto belga acaba de dar a conocer en su cuenta de “X” que el futbolista que jugó en los Pumas, será intervenido quirúrgicamente a una cirugía de pelvis, por lo que estará fuera de la escuadra entre seis y ocho semanas, aproximadamente un par de meses. En caso de cumplir con ese tiempo sería a finales de enero cuando resulte en forma.

El tema es que ya habrán pasado los microciclos y para marzo ya estaría el listado final que participaría en la Copa del Mundo. Aún las oportunidades están, pero sería en un caso demasiado urgente, por el momento sus posibilidades de estar en la escuadra Tricolor del Mundial son cada vez menores para el futbolista nacional.

En síntesis

El futbolista mexicano César Huerta (Anderlecht, Bélgica) será sometido a una cirugía de pelvis .

(Anderlecht, Bélgica) será sometido a una . César Huerta estará fuera de la escuadra entre seis y ocho semanas , lo cual lo dejaría fuera de los microciclos de enero .

estará fuera de la escuadra entre , lo cual lo dejaría fuera de los . La lesión de César Huerta complica sus posibilidades de ser incluido en el listado final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

