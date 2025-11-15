¿Por qué no juegan Alexis Vega y César Huerta en México vs. Uruguay por el amistoso internacional?

En el marco de un amistoso internacional, México recibe a Uruguay este sábado 15 de noviembre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón. Ambos conjuntos van por una victoria que les dé confianza de cara al final del 2025.

Para este encuentro, el estratega Javier Aguirre no contará con dos jugadores que suelen ser convocados por lesión, Alexis Vega y César Huerta. Mientras el primero sufrió una lesión muscular, grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo, el segundo recayó de su lesión pélvica y posee una pubalgia.

¿Quiénes serán los reemplazos de Alexis Vega y César Huerta en México vs. Uruguay?

Con esta noticia, el volante Gilberto Mora y el atacante Hirving Lozano serían titulares contra la Celeste. Ambos jugadores quieren sumar minutos para ser considerados de cara el Mundial 2026. Uno promete ser el futuro, mientras que el otro supo ser una bandera de México en el mundo.

¿Cuál será la alineación de México vs. Uruguay sin Alexis Vega y César Huerta?

Sin Alexis Vega y César Huerta, el conjunto tricolor formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Celeste: Acevedo; Reyes, Montes, Vásquez, Gallardo; Álvarez, Ruiz, Mora; Lozano, Jiménez y Alvarado.

