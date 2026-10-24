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¿Guido Rodríguez en contra del estilo de juego de Javier Aguirre en el Valencia?

Javier Aguirre tuvo su primera derrota con el Valencia y el examericanista habló sobre lo que pudo provocar la derrota.

¿Guido Rodríguez molesto con Javier Aguirre?
© Getty Images¿Guido Rodríguez molesto con Javier Aguirre?

Este sábado el Valencia de Javier Aguirre sufrió su primera derrota después de tres partidos liderando a esta escuadra como DT. El estratega perdió el duelo ante el Villarreal 2-1, por lo que Guido Rodríguez habló al término del encuentro y dejó ver que no estaba del todo de acuerdo con lo propuesto en el partido y planteó una estrategia.

¿Guido molesto con Aguirre?

El exfutbolista del Club América y del Real Betis, apuntó que aunque no quería echar la culpa a alguien más, porque él sentía también la responsabilidad, pero analizó cómo se dio el encuentro y lo que tácticamente se habría tenido que corregir, exhibiendo de manera indirecta el encuentro que lideró el “Vasco” ante la derrota.

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“No quiero entrar en detalles, pero hay que analizar un poco todo, al final cuando no tenemos el balón, te desgastas más, cuando tienes el balón corres menos y puedes llegar mejor, entonces no sé si eso es un tema físico o es un tema también de juego, al final cuando eres más protagonista o tienes la pelota puedes correr menos”.

Guido Rodríguez

El Vasco reconoce el error

Cabe mencionar que en la conferencia de prensa, el estratega sí se responsabilizó de este duelo perdido, por lo que mencionó lo siguiente: “Errores individuales que son mi culpa, soy yo quien pongo la alineación”. Aguirre entendió que con la idea de salir a ganar el partido fallaron en algunas cuestiones que terminaron por afectar el resultado.

Afición en contra de Guido Rodríguez

Sin embargo, en redes sociales, los seguidores señalaron más a Guido, ya que después de sus palabras le dejaron comentarios en donde justamente lo responsabilizaban precisamente porque es él quien prácticamente en el nivel físico ya no es el mismo e incluso el cansancio del que habla, es precisamente el propio.

En síntesis

  • Valencia de Javier Aguirre sufrió su primera derrota al caer 2-1 ante Villarreal.
  • Guido Rodríguez habló sobre el desgaste físico y táctico tras perder el partido.
  • Javier Aguirre asumió en conferencia la culpa por los errores individuales del equipo.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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