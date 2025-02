La llegada de Santiago Giménez a uno de los equipos más históricos del fútbol mundial revolucionó a todo México. Uno de los grandes delanteros del seleccionado mexicano, dirigido por Javier Aguirre, sigue dando pasos importantes en su carrera. Su fichaje por el Milan fue más que significativo, ya que, de ahora en adelante, tendrá la oportunidad de seguir creciendo futbolísticamente después de brillar en el Feyenoord de Países Bajos.

Los Rossoneros confiaron ciegamente en él y no dudaron en desembolsar 35 millones de euros por su ficha, conscientes de todo lo que podía aportarles. Y no se equivocaron. En su debut con el conjunto italiano, el atacante ya dio su primera asistencia, necesitando tan solo 12 minutos para lograrlo, demostrando rápidamente su impacto en el equipo.

En la historia del Milan han pasado grandes futbolistas que dejaron una huella imborrable, y uno de ellos fue nada más y nada menos que el brasileño Kaká. La leyenda del club no tardó en responderle a Santi Giménez, enviándole un emotivo mensaje y su bendición de cara a lo que se viene en este 2025: “¡Gracias, hermano! Que Dios te bendiga mucho en el Milan”.

¿Qué había dicho Santiago Giménez sobre Kaká?

El atacante mexicano reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Kaká, a quien considera un gran ejemplo, no solo por lo que representó en el fútbol, sino también por la fe que comparten: “Conocí a Kaká, que es un referente mío no solo por el fútbol, sino porque compartimos la misma fe. Él me dio palabras de motivación, de fe, y me animó. Ahí supe que el Milan era el destino indicado”.

Además, Giménez confesó lo importante que es la religión en su vida, destacando el papel fundamental que tuvo en su crecimiento personal y profesional: “La religión significa toda mi vida. En un momento donde no encontraba el camino, encontré a Jesucristo y Él me enseñó el camino de la vida. Eso para mí es importante”.

¿Se viene el debut de Santi Giménez en la Serie A?

El futbolista formado en Cruz Azul, ya debutó oficialmente en el Milan en el partido de Coppa Italia ante la Roma y hoy puede sumar sus primeros minutos en la Serie A. Los Rossoneros visitan al Empoli por la jornada 24 de la competición y el mexicano esperará su oportunidad en el banco de suplentes.