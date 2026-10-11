¿Por qué no juega Armando González en Olympiakos vs. Panathinaikos en la en la Superliga de Grecia 2026?

La Hormiga comenzará el Derbi de los Enemigos Eternos de Grecia desde el banco de suplentes.

Olympiacos se mide ante el Panathinaikos en una edición más del Derbi de los Enemigos Eternos de Grecia este domingo 11 de octubre de 2026, con el silbatazo inicial pactado para las 12:00 horas (tiempo del centro de México). Con las alineaciones confirmadas para saltar al césped del Estadio Georgios Karaiskakis en El Pireo, la presencia de Armando “Hormiga” González en la banca de suplentes generó interrogantes entre la afición mexicana.

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La “Hormiga” González no arrancará en el once inicial de Olympiacos debido a una postura puramente táctica del cuerpo técnico. El delantero mexicano no registra ningún tipo de molestia física; sin embargo, el director técnico Imanol Alguacil optó por mantenerlo como alternativa entre los suplentes para encarar el clásico heleno.

El cotejo representará la quinta aparición para el atacante azteca vistiendo la camiseta de Olympiacos en la presente campaña de la Superliga de Grecia. La única ocasión en que formó parte de la alineación titular se remonta a la Jornada 4, cuando el cuadro olímpico cayó en calidad de local 1-0 ante el OFI Creta.

La posición de eje de ataque en el Olympiacos cuenta con tres variantes en la rotación acompañando al ariete tricolor. Para esta cita, Alguacil se decantó por Marius Mouandilmadji desde el inicio, al tiempo que el ucraniano Roman Yaremchuk esperará su oportunidad en la banca al lado del futbolista mexicano.

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Formación del Olympiakos

Stefan Ortega

Manolis Saliakas

Panagiotis Retsos

Lorenzo Pirola

Nayair Tiknizyan

Remo Freuler

Gustavo Puerta

Jota Silva

Chiquinho

Konstantinos Fortounis

Marius Mouandilmadji

En síntesis