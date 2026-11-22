El centrocampista que jugó en la Selección Mexicana se estaría enfrentando a la Justicia de Norteamérica.

El mexicano Héctor Herrera volvería a quedar en el centro de la polémica en Estados Unidos tras trascender su presunta detención policial durante la noche del sábado 21 de noviembre. De acuerdo con diversos reportes difundidos por medios estadounidenses y mexicanos, el futbolista habría sido interceptado por las autoridades en el condado de Montgomery, Texas.

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De qué acusan a Héctor Herrera

Según la información preliminar sobre el incidente revelada por el medio The North End Podcast, el motivo del arresto respondería a una sospecha de DWI, término legal utilizado en el estado de Texas para catalogar la conducción bajo la influencia del alcohol u otras sustancias. Hasta el momento, las autoridades locales no habrían divulgado todos los pormenores del procedimiento ni existiría una resolución judicial definitiva respecto a su situación procesal.

Este episodio ocurriría en un momento sumamente delicado para el presente deportivo del jugador dentro de la Major League Soccer. No sería la primera controversia que protagonizaría el volante durante su reciente etapa en el fútbol norteamericano, lo que incrementaría la atención mediática alrededor de su conducta fuera de las canchas.

Héctor Herrera podría estar enfrentando a la Justicia estadounidense. (X)

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En el plano estrictamente futbolístico, el incidente podría acarrear repercusiones inmediatas para el Houston Dynamo en el tramo más decisivo de la temporada. El conjunto texano tiene programado enfrentar este martes a los San Jose Earthquakes en el Juego 1 de la Primera Ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste, una cita clave para la cual su presencia quedaría en duda.

Por ahora, ni la directiva del Houston Dynamo ni las autoridades de la MLS habrían emitido un pronunciamiento oficial ni confirmado alguna sanción disciplinaria contra el mediocampista. El entorno del club aguardaría por el esclarecimiento legal del caso antes de definir los pasos a seguir con uno de sus máximos referentes.

En síntesis

Héctor Herrera fue presuntamente detenido la noche del sábado 21 de noviembre en Texas.

fue presuntamente detenido la noche del en Texas. El futbolista mexicano habría sido interceptado en el condado de Montgomery por sospecha de DWI.

habría sido interceptado en el por sospecha de DWI. Houston Dynamo enfrentará este martes a San Jose Earthquakes en playoffs de Conferencia Oeste.