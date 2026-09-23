¿Cuándo debutará Javier Aguirre con el Valencia?

Este miércoles amanecimos con la noticia de la llegada deJavier Aguirre al Valencia como su nuevo director técnico para el resto de la temporada 2026-27 en LaLiga. El conjunto dio a conocer en sus redes sociales a su nuevo estratega, quien hace poco más de dos meses estaba terminando su etapa con México en el Mundial 2026.

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¿Por qué llega el Vasco Aguirre al Valencia?

La idea de que el Vasco tenga esta nueva oportunidad surge por el proceso que en su momento llevó con el Mallorca y que ha demostrado que tiene cualidades para evitar que el conjunto se vaya al descenso en esta temporada y es que cabe mencionar que hasta ahora son el penúltimo lugar de la tabla general, sólo con cuatro puntos sumados.

Han sido 7 jornadas las que han disputado y de los 21 puntos posibles, sólo han logrado obtener esas cuatro unidades. Es por ello que la llegada del Vasco será para trabajar en ello inmediatamente. Hasta ahora, por la Fecha FIFA que está arrancando, el debut de Aguirre no será inmediato, sino que tendrá que esperar unos días.

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¿Cuándo debuta Javier Aguirre?

En este lapso de tiempo, Javier estará trabajando con la plantilla del Valencia para su debut, el cual pretende ser el próximo domingo 11 de octubre, cuando su equipo visite al Racing Santander en el Campos de Sport de El Sardinero. Este sería el primer partido dirigido por el estratega mexicano en esta nueva etapa en España.

¿Dónde ver el Racing Santander vs Valencia?

El debut del Vasco con el Valencia, podrá verse en México sólo a través de Sky Sports en la televisión por cable y de paga, aunque la segunda opción será a través de la misma plataforma de streaming de esta compañía mediante la aplicación de Sky+.

En síntesis

Javier Aguirre es nombrado nuevo director técnico del Valencia para la temporada 2026-27.

es nombrado nuevo director técnico del Valencia para la temporada 2026-27. Su debut oficial será el domingo 11 de octubre ante el Racing Santander.

ante el Racing Santander. El partido se transmitirá en México por Sky Sports y la aplicación Sky+.