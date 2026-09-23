Los seleccionados mexicanos que Aguirre podría llevarse al Valencia

Ante la llegada del Vasco al Valencia, estos serían los jugadores mexicanos con los que podría reforzar al equipo en invierno.

Hoy el Valencia confirmó la llegada de Javier Aguirre, a poco más de dos meses de haber ido al Mundial como seleccionador de México. Ante ello, ya hay varios rumores sobre jugadores nacionales que podría buscar en el equipo ahora que tiene esta nueva oportunidad, aunque no podría hacerlo de manera inmediata porque ya cerró el mercado.

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Sin embargo, para el invierno podría haber un par de futbolistas que le serían útiles en su nueva plantilla. Si bien, hay jugadores que tienen cualidades en varias zonas como Israel Reyes o el propio Hugo Camberos, hay que mencionar que no se ve viable que los dejen salir de América y Chivas por una cantidad mínima, por lo que quedarían descartados.

¿Qué mexicanos podrían jugar en el Valencia?

Pero en el caso de Obed Vargas, quien ya había sonado para salir cedido del Atlético de Madrid podrían llegar a un acuerdo, pues el mexicano sigue sin oportunidades con Diego Simeone en el equipo y eso podría pasarle factura. Sería en el mercado invernal, cuando el Valencia tendría esa posibilidad de buscar este fichaje.

Hay que mencionar que es un futbolista que tiene varias cualidades ofensivas, pero por la competencia que tiene en el Atleti es difícil que juegue. El otro mexicano que podría emigrar sería Erik Lira, ya que es un jugador de la confianza del Vasco y lo demostró en el Tricolor, ante su fallida salida a Europa con el Mónaco esta podría ser la oportunidad.

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Cruz Azul también está en la disposición de arreglar todo para que el futbolista se vaya, seguramente tendrían que ajustar la plantilla para que no corra con el mismo problema de los extracomunitarios. Aún así, esos dos elementos serían los que más posibilidad tendrían de ser llamados por Aguirre en un futuro para esta escuadra.

En síntesis