Hace unas semanas, Rebeca Bernal se convertía en noticia nacional después de haber sido la primera mexicana en jugar para el Manchester United Femenil. La excapitana de Rayadas llegaba con altas expectativas, aunque en sus primeros partidos no le fue del todo bien a su equipo y sobre todo, no había comenzado los juegos.

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El primer gol de Rebeca Bernal con el Manchester United

Pero fue este miércoles cuando tuvo su primera titularidad ante el Sheffield United cuando no sólo vio minutos desde el arranque, sino que consiguió su primer gol vistiendo esta camiseta. La zaguera central logró marcar el 2-0 para su equipo en muy pocos minutos, por lo que ahora ya tiene algo más qué celebrar en su llegada al cuadro inglés.

Fue en el minuto 18 de la FA Women’s League Cup cuando se marcó un tiro de esquina para las Red Devils, una de las especialidades de Bernal, por lo que ella estaba justo a mitad del área, por lo que el balón llegó hacia la zaguera, remató de cabeza y fue así que consiguió el segundo tanto del partido para encaminar la goleada.

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Cabe mencionar que este es el debut de la mexicana en esta competencia, que equivale a la Copa del Futbol Femenino en Inglaterra. Hasta el momento el partido aún tiene por delante 45 minutos y el resultado ya es de 5-0 con anotaciones de: Maya Le Tissier, Rebeca Bernal, Mared Griffths, Lea Schuller y Ella Toone.

Doblete de “La Capi”

Fue al minuto 55 cuando Bernal concretó su segundo tanto, una jugada similar, sólo que en movimiento hizo que el balón cayera al área donde estaba la mexicana, quien volvió a rematar de cabeza y selló el 7-0 a su favor.

Doblete de Rebeca Bernal con el Manchester United! pic.twitter.com/skFXMJ9PRH — Victor Galicia (@vecerro) September 23, 2026

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En síntesis