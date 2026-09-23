Mientras Hansi Flick percibe 14 millones de euros en Barcelona, Javier Aguirre aparece como una de las opciones para dirigir al Valencia y ya se conoce cuánto podría ganar en caso de asumir el cargo.

Javier Aguirre comienza una nueva etapa en su carrera después de dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde el Tri quedó eliminado en los octavos de final ante Inglaterra en el Estadio Azteca hace unos meses atrás.

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Desde antes del torneo ya se sabía que, independientemente de lo que ocurriera en la Copa del Mundo, Aguirre no continuaría al frente del seleccionado nacional. Su lugar sería ocupado por Rafa Márquez, quien ya fue presentado como parte del nuevo proyecto de la Selección Mexicana.

Ahora, el entrenador mexicano vuelve al futbol español para asumir un nuevo desafío con el Valencia. El conjunto de Mestalla llegó a un acuerdo con Aguirre después de la salida de Carlos Corberán y ya fue presentado por el club en sus redes.

Del Azteca a Mestalla 🦇🇲🇽



BENVINGUT A LA TERRA DE VALENTIA#BenvingutAguirre#ADNVCF pic.twitter.com/dEMG2A4e9g — Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2026

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Lo que cobrarán Aguirre y Flick en España

De acuerdo con reportes de la prensa española, el salario de Javier Aguirre en Valencia rondaría los 1.5 millones de euros por temporada. La cifra sería considerablemente inferior a la que percibía Carlos Corberán, cuyo sueldo se situaba cerca de los 3 millones de euros anuales.

Además, Aguirre llegaría al Valencia después de haber percibido cerca de 3 millones de dólares por temporada durante su última etapa al frente de la Selección Mexicana. En el otro extremo aparece Hansi Flick, quien tiene un salario de aproximadamente 14 millones de euros por temporada en Barcelona. El alemán renovó su contrato con el conjunto catalán hasta junio de 2028.

La carrera de Javier Aguirre

Atlante: 1996 — 11 partidos, 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

1996 — 11 partidos, 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Pachuca: 1998-2001 — 110 partidos, 44 victorias, 27 empates y 39 derrotas.

1998-2001 — 110 partidos, 44 victorias, 27 empates y 39 derrotas. Selección de México: 2001-2002 — 27 partidos, 17 victorias, 3 empates y 7 derrotas.

2001-2002 — 27 partidos, 17 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Osasuna: 2002-2006 — 177 partidos, 66 victorias, 49 empates y 62 derrotas.

2002-2006 — 177 partidos, 66 victorias, 49 empates y 62 derrotas. Atlético de Madrid: 2006-2009 — 131 partidos, 61 victorias, 31 empates y 39 derrotas.

2006-2009 — 131 partidos, 61 victorias, 31 empates y 39 derrotas. Selección de México: 2009-2010 — 32 partidos, 19 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

2009-2010 — 32 partidos, 19 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Real Zaragoza: 2010-2011 — 45 partidos, 13 victorias, 10 empates y 22 derrotas.

2010-2011 — 45 partidos, 13 victorias, 10 empates y 22 derrotas. Espanyol: 2012-2014 — 69 partidos, 22 victorias, 18 empates y 29 derrotas.

2012-2014 — 69 partidos, 22 victorias, 18 empates y 29 derrotas. Selección de Japón: 2014-2015 — 10 partidos, 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

2014-2015 — 10 partidos, 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Al-Wahda: 2015-2017 — 78 partidos, 34 victorias, 21 empates y 23 derrotas.

2015-2017 — 78 partidos, 34 victorias, 21 empates y 23 derrotas. Selección de Egipto: 2018-2019 — 12 partidos, 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

2018-2019 — 12 partidos, 9 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Leganés: 2019-2020 — 30 partidos, 9 victorias, 11 empates y 10 derrotas.

2019-2020 — 30 partidos, 9 victorias, 11 empates y 10 derrotas. Monterrey: 2021-2022 — 53 partidos, 23 victorias, 17 empates y 13 derrotas.

2021-2022 — 53 partidos, 23 victorias, 17 empates y 13 derrotas. Mallorca: 2022-2024 — 97 partidos, 34 victorias, 28 empates y 35 derrotas.

2022-2024 — 97 partidos, 34 victorias, 28 empates y 35 derrotas. Selección de México: 2024-2026 — 34 partidos, 21 victorias, 8 empates y 5 derrotas.

2024-2026 — 34 partidos, 21 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Valencia: 2026 — nueva etapa en el futbol español.

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