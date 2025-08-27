Santiago Giménez llegó a Milán a principios de 2025 tras su gran paso por el Feyenoord de Países Bajos, donde dejó un recuerdo imborrable como una de las figuras del equipo. Su arribo al futbol italiano generó gran expectativa sobre el nivel que podría mostrar el atacante mexicano en su nuevo club.

En sus primeros partidos, Giménez sorprendió a todos con actuaciones destacadas, pero con el tiempo su rendimiento bajó junto con el del equipo, que no logró encontrar su mejor versión. Los aficionados italianos esperaban más del delantero y del equipo, que estaba en plena reconstrucción.

El Milan arrancó la nueva temporada con otro entrenador y con la intención de mejorar lo que venían haciendo, tras quedarse afuera de competencias europeas. El equipo buscaba recuperar protagonismo y Giménez quería aprovechar para mostrar toda su calidad en Italia.

El atacante mexicano comenzó su segunda temporada en Milán con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión y afianzarse como titular indiscutido, aunque también los directivos siguen en la búsqueda de un atacante que pueda pelear un lugar con él.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a circular rumores sobre su futuro, indicando que podría salir del Milan en este mercado de pases. Además, el mexicano fue criticado por medios italianos por su estado físico en el comienzo de la segunda mitad del año.

Santiago Giménez seguirá en el Milan: la confirmación de su agente

Tras todos los rumores, fue la agente del delantero, Rafaela Pimienta, quien rompió el silencio. La representante confirmó que Giménez continuará en Milán: “Puedo garantizar que los informes sobre una posible salida no son ciertos. Se queda en el club”, despejando cualquier duda sobre su futuro en Italia.

