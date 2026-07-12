Los Rossoneros tomaron una decisión con el delantero mexicano de cara al próximo curso tras la eliminación del Tri en el certamen internacional.

La Copa del Mundo 2026 de México se terminó hace unos días tras la eliminación en Octavos de Final en manos de Inglaterra. Con la derrota 3-2 se terminó el torneo para la nación mexicana tanto para el equipo, sus aficionados y la organización.

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Ahora, los jugadores en su mayoría se tomaron algunos días de vacaciones tras la extensa temporada pero otros también al mismo tiempo definen su futuro de cara a la temporada 2026-27. En las últimas horas, se conoció que sucederá con un jugador del Tri en el futuro inmediato.

Y es que acorde a la información de Tuttosport, medio de comunicación italiano, cuando parecía que el delantero Santiago Giménez podía salir del Milan en esta ventana de transferencia, su lesión durante el partido ante los Three Lions hizo que el panorama cambie. Cabe recordar que sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho

🚨 Il futuro di Santiago Giménez potrebbe cambiare. 🔴⚫



Fino a poche settimane fa la sua cessione sembrava uno scenario quasi certo. Oggi, invece, tutto è in discussione.



🤕 Il centravanti messicano ha rimediato una forte distorsione alla caviglia durante il Mondiale, un… pic.twitter.com/Por69nUC8V — ACMilanInside (@ACMilanInsideit) July 12, 2026

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Marca, por su parte, aportó que el equipo lo tenía en su lista de salida este verano y se reportó que había interés del Porto de Portugal y del Orlando City deEstados Unidos, pero su lesión hizo que estas ventas se caigan por completo y se posterguen al menos hasta enero, cuando ya esté recuperado físicamente.

Pese a ello, el rol de Santiago Giménez está previsto como suplente de Gonçalo Ramos, quien acaba de llegar como fichaje desde el PSG de Francia, por lo que seguirá corriendo de atrás tal como sucedió el último curso con las presencias de Niclas Füllkrug y Christopher Nkunku.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Santiago Giménez en Milan?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Santiago Giménez fue parte de apenas 18 compromisos producto de sus lesiones, en los que fue titular en solo 12 oportunidades. Anotó apenas un goles y realizó solo dos asistencias, quedando en una posición incómoda pensando en su proyección en el equipo.

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En síntesis