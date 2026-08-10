El delantero mexicano tiene un acuerdo con su nuevo equipo tras no ser tomado en cuenta en el Milan para la temporada próxima.

Santiago Giménez llegó al AC Milan y mostró un gran nivel en sus primeros partidos. El atacante mexicano ilusionó rápidamente a los aficionados del equipo italiano con sus actuaciones y parecía que podía convertirse en una pieza importante del plantel. Sin embargo, esa ilusión duró muy poco y su rendimiento comenzó a caer con el paso de los encuentros.

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El atacante mexicano no logró mantener el nivel que había mostrado en sus primeros partidos y luego empezó a ser criticado por los aficionados y la prensa. Además, tuvo una lesión larga que lo dejó sin ritmo durante un período importante y que terminó complicándolo todavía más en su intento por recuperar protagonismo dentro del equipo.

En el Mundial 2026 tampoco estuvo a la altura de las expectativas. Si bien fue suplente, cada vez que ingresó desde el banco de suplentes no pudo ayudar a México en ningún aspecto del juego. Incluso, terminó siendo uno de los futbolistas más criticados por los aficionados mexicanos durante la competencia.

Si bien Santiago Giménez se presentó a entrenar con Milan de cara a la próxima temporada, el delantero no entra en los planes del entrenador. Por ese motivo, se esperaba una salida durante este mercado de pases, con el objetivo de que el atacante mexicano pueda volver a recuperar protagonismo y tener continuidad en otro equipo.

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Según informaron en Sky Sports, el Bebote llegó a un acuerdo con el Porto para convertirse en el próximo fichaje del equipo portugués. La salida de Rodrigo Mora a la Roma podría acelerar las negociaciones por el atacante mexicano, que tiene pasado en Cruz Azul y que ahora aparece como una de las opciones para reforzar el ataque del conjunto portugués.

¿Qué pide Milan por Santi Giménez?

De acuerdo con lo que reveló el periodista Ike Carrera, la idea del conjunto italiano es recuperar gran parte de lo invertido por Santi Giménez y exigirán una cifra importante para dejarlo salir. El año pasado, Milan pagó 35 millones de euros al Feyenoord para contar con los servicios del delantero mexicano.

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