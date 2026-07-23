¿Cuáles son los 10 jugadores mexicanos más cotizados tras el Mundial 2026?

Los futbolistas más valiosos de México tras el final de una nueva edición del certamen internacional de selecciones.

Con la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, se terminó una nueva edición del máximo certamen internacional de Selecciónes. Tras 104 compromisos, el torneo tuvo punto final y ahora habrá que esperar otros cuatro años para el Mundial 2030.

Publicidad

La actuación de los futbolistas siempre realiza un movimiento de valoraciones según el rendimientos. Ningún equipo quedó exento en esa cuestión, y México por supuesto que también tuvo algunas modificaciones en cómo quedan posicionados en el mercado.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el joven atacante Gilberto Mora, de apenas 17 años, hoy en Xolos, es el jugador que más expectativas levanta en el futbol nacional e internacional, ya que la plataforma lo posicionó como el jugador más valioso en 25 millones de euros.

Gilberto Mora es el gran talento de México de cara al futuro. [Foto: Getty Images]

Publicidad

En tanto, el podio lo cierran el delantero Santiago Giménez del Milan en 18 millones de euros, mientras que el mediocentro Edson Álvarez del Fenerbahce y el delantero Armando González de Chivas, ambos están valuados en 15 millones de euros.

Por otro lado, el Top 5 lo completan el centrodelantero Julián Quiñones del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, el defensa Johan Vásquez del Genoa y el pivote Erik Lira de Cruz Azul, todos valuados en 14 millones de euros. Además de jugadores extranjeros, también hay futbolistas presentes de la Primera División de México.

Top 10 de jugadores más valiosos de México

Gilberto Mora – Xolos (México) – 25 millones de euros Santiago Gimenez – Milan (Italia) – 18 millones de euros Edson Álvarez – West Ham (Inglaterra) – 15 millones de euros Armando González – Chivas (México) – 15 millones de euros Julián Quiñones – Al-Qadsiah (Arabia Saudita) – 14 millones de euros Johan Vásquez – Genoa (Italia) – 14 millones de euros Érik Lira – Cruz Azul (México) – 14 millones de euros Germán Berterame – Rayados (México) – 12 millones de euros Roberto Alvarado – Chivas (México) – 10 millones de euros Marcel Ruiz – Toluca (México) – 10 millones de euros Obed Vargas – Atlético Madrid (España) – 10 millones de euros

Publicidad

En síntesis