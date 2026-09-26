Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Querétaro por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Chivas recibe a Querétaro por el Apertura 2026 de la Liga MX. El partido tendrá opciones de transmisión por TV y streaming online para seguirlo en vivo.

Las Chivas del Guadalajara reciben este sábado a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Akron, en un duelo clave correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado buscará hacer valer su localía para sumar tres puntos vitales en sus aspiraciones por mantenerse en los puestos de clasificación.

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El encuentro está programado para comenzar a las 17:07 horas (tiempo del Centro de México).

¿Por dónde ver el partido en México?

Para la afición en territorio mexicano, la transmisión no irá por televisión abierta ni por televisión de paga tradicional. La única opción oficial para ver el partido en vivo a través de internet es en la plataforma de streaming de Amazon Prime Video.

Streaming Online: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Radio (Local): La Tapatía 103.5 FM y DK 1250 AM

Transmisión fuera de México

Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX Deportes en TV, y mediante streaming por Peacock y FuboTV.

Telemundo Deportes y FOX Deportes en TV, y mediante streaming por Peacock y FuboTV. Resto del Mundo: ChivasTV.mx y OneFootball TV.

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La actualidad de ambos equipos

Chivas: El conjunto rojiblanco llega con la obligación de sumar en casa frente a su afición. Con un plantel enfocado en afianzar su contundencia ofensiva, Guadalajara intentará imponer condiciones desde los primeros minutos en el Akron.

El conjunto rojiblanco llega con la obligación de sumar en casa frente a su afición. Con un plantel enfocado en afianzar su contundencia ofensiva, Guadalajara intentará imponer condiciones desde los primeros minutos en el Akron. Querétaro: Por su parte, los Gallos Blancos llegan al feudo tapatío con el objetivo de dar la sorpresa de la jornada. El cuadro queretano busca un resultado positivo fuera de casa que les permita escalar posiciones en la tabla general.

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