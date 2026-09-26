Dónde ver a Rebeca Bernal en el Manchester United vs West Ham

Fue el pasado miércoles donde los mexicanos presenciaron los primeros goles de Rebeca Bernal con la camiseta del Machester United en la Women’s League Cup, los cuales sirvieron para una goleada de 10-1 sobre el Sheffield United. De esta manera, la exjugadora de Rayadas se estrenó con doblete y ahora tendrá que buscar minutos en la Barclays Women’s Super League.

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Mensaje a la afición mexicana

La “Capi” dio a conocer a través de sus redes sociales, la importancia que tiene para ella el apoyo que los mexicanos le están dando, pese a ya no jugar en la Liga Mexicana, dejando claro que la falta de minutos que había tenido en la competencia inglesa habitual, más el cambio de residencia había sido un tanto complicado para su adaptación, por lo que esto la motivaba.

“Quería tomarme este momento para agradecer a todxs por su cariño, siempre lo he sentido pero estas últimas semanas han estado muy top. Ha sido un proceso bonito y único pero no les mentiré también muy complejo y retador, dónde su apoyo me da esa fuerza extra para dar siempre lo mejor de mí, lxs tqm”, escribió en su cuenta de ‘X’. Rebeca Bernal en Twitter

¿Cuándo ver el Manchester United Women vs West Ham?

El partido entre el Manchester United correspondiente a la Jornada 4 será ante el el West Ham y se llevará a cabo el día de mañana domingo 27 de septiembre del 2026 en el Leigh Sports Village, por lo que en esta ocasión estarían disputando su enfrentamiento como locales. Aunque aún no se confirma si será titular, se espera que dispute algunos minutos.

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Dónde ver el partido de Rebeca Bernal

El enfrentamiento se podrá ver en México de manera gratuita a través del canal de YouTube de la Barclays Women’s Super League. El enfrentamiento ya está programado para las 6:00 horas del centro de México. De esta manera se podrá seguir el duelo del conjunto de la mexicana en esta competencia y en búsqueda de una victoria más.

En síntesis