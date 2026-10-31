Alineaciones de Colorado Rapids y Chicago Fire por la MLS: formaciones probables

Colorado Rapids recibe a Chicago Fire este sábado 31 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park. Colorado Rapids viene de empatar 2-2 con San Jose Earthquakes y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de empatar 2-2 con Orlando City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Colorado Rapids y Chicago Fire
Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Keegan Rosenberry, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Hamzat Ojediran, Morgan Whittaker, Wayne Frederick, Paxten Aaronson, Donavan Phillip, Georgi Minoungou. DT: Matt Wells.
Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Leonardo Barroso, Andreas Hanche-Olsen, Jack Elliott, Andrew Gutman, Sergio Oregel, Anzor Mekvabishvili, Anton Salétros, Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Maren Haile-Selassie. DT: Gregg Berhalter.
La previa de Colorado Rapids y Chicago Fire: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 19:30 (hora de México)
- Estadio: Dick's Sporting Goods Park
- Historial: 48 cruces — Colorado Rapids ganó 15, Chicago Fire ganó 23 y empataron 12
- Último antecedente: 15/02/2020: Chicago Fire 2-4 Colorado Rapids
- Próximo partido de Colorado Rapids: vs. FC Dallas, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Chicago Fire: vs. Columbus Crew, sábado 7 de noviembre