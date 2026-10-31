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Alineaciones de Colorado Rapids y Chicago Fire por la MLS: formaciones probables

Colorado Rapids y Chicago Fire se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rapids vs. Chicago Fire, MLS
Rapids vs. Chicago Fire, MLS

Colorado Rapids recibe a Chicago Fire este sábado 31 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park. Colorado Rapids viene de empatar 2-2 con San Jose Earthquakes y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Chicago Fire viene de empatar 2-2 con Orlando City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colorado Rapids y Chicago Fire

Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Keegan Rosenberry, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Hamzat Ojediran, Morgan Whittaker, Wayne Frederick, Paxten Aaronson, Donavan Phillip, Georgi Minoungou. DT: Matt Wells.

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Chicago Fire (4-3-3): Chris Brady, Leonardo Barroso, Andreas Hanche-Olsen, Jack Elliott, Andrew Gutman, Sergio Oregel, Anzor Mekvabishvili, Anton Salétros, Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Maren Haile-Selassie. DT: Gregg Berhalter.

La previa de Colorado Rapids y Chicago Fire: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 19:30 (hora de México)
  • Estadio: Dick's Sporting Goods Park
  • Historial: 48 cruces — Colorado Rapids ganó 15, Chicago Fire ganó 23 y empataron 12
  • Último antecedente: 15/02/2020: Chicago Fire 2-4 Colorado Rapids
  • Próximo partido de Colorado Rapids: vs. FC Dallas, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Chicago Fire: vs. Columbus Crew, sábado 7 de noviembre
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