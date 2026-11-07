Alineaciones de Austin FC y Portland Timbers por la MLS: formaciones probables

Austin FC y Portland Timbers se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Q2 Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Austin FC recibe a Portland Timbers este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Austin FC viene de caer 1-4 ante LA Galaxy y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Portland Timbers viene de ganarle 3-1 a Houston Dynamo y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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