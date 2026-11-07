Alineaciones de Austin FC y Portland Timbers por la MLS: formaciones probables

Austin FC recibe a Portland Timbers este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Q2 Stadium. Austin FC viene de caer 1-4 ante LA Galaxy y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Portland Timbers viene de ganarle 3-1 a Houston Dynamo y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Austin FC y Portland Timbers
Austin FC (3-4-3): Damian Las, Mikkel Desler, Ilie Sánchez, Guilherme Biro, Micah Aiden Burton, Besard Šabović, Ervin Torres, Jorge Alastuey, Przemyslaw Placheta, Christian Ramirez, Jon Gallagher. DT: Davy Arnaud.
Portland Timbers (4-3-3): James Pantemis, Ronald Hernández, Finn Surman, Joel Waterman, Ian Smith, Eric Izoita, José Caicedo, David Pereira Da Costa, Ariel Lassister, Vincent Janssen, Kristoffer Velde. DT: Martí Cifuentes.
La previa de Austin FC y Portland Timbers: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Q2 Stadium
- Historial: 12 cruces — Austin FC ganó 4, Portland Timbers ganó 6 y empataron 2
- Último antecedente: 30/08/2026: Portland Timbers 1-2 Austin FC