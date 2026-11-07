FC Dallas vs. Colorado Rapids en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Toyota Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Dallas recibe a Colorado Rapids este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium.

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FC Dallas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Colorado Rapids tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, FC Dallas empató 1-1 como visitante ante Sporting Kansas City. El conjunto marcha 2° con 55 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Columbus Crew.

Colorado Rapids viene de perder 2-4 como local ante Chicago Fire. El equipo ocupa el puesto 9 con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante San Jose Earthquakes.

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El historial entre FC Dallas y Colorado Rapids

FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentaron 99 veces en los últimos años: 42 triunfos de FC Dallas, 36 de Colorado Rapids y 25 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Colorado Rapids vs. FC Dallas 1-2 MLS 21/09/2025 FC Dallas vs. Colorado Rapids 3-1 MLS 02/03/2025 Colorado Rapids vs. FC Dallas 3-3 MLS 01/09/2024 FC Dallas vs. Colorado Rapids 2-3 MLS 21/04/2024 Colorado Rapids vs. FC Dallas 2-1 MLS 15/10/2023 FC Dallas vs. Colorado Rapids 1-1 MLS 09/07/2023 Colorado Rapids vs. FC Dallas 2-1 MLS 01/10/2022 Colorado Rapids vs. FC Dallas 1-0 MLS 10/04/2022 FC Dallas vs. Colorado Rapids 3-1 MLS 22/07/2021 Colorado Rapids vs. FC Dallas 2-0 MLS

Horario del partido

México: 18:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs

Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

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En síntesis