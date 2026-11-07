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FC Dallas vs. Colorado Rapids en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Toyota Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Dallas vs. Rapids, MLS
FC Dallas vs. Rapids, MLS

FC Dallas recibe a Colorado Rapids este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium.

FC Dallas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Colorado Rapids tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, FC Dallas empató 1-1 como visitante ante Sporting Kansas City. El conjunto marcha 2° con 55 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Columbus Crew.

Colorado Rapids viene de perder 2-4 como local ante Chicago Fire. El equipo ocupa el puesto 9 con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante San Jose Earthquakes.

El historial entre FC Dallas y Colorado Rapids

FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentaron 99 veces en los últimos años: 42 triunfos de FC Dallas, 36 de Colorado Rapids y 25 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Colorado Rapids vs. FC Dallas1-2MLS
21/09/2025FC Dallas vs. Colorado Rapids3-1MLS
02/03/2025Colorado Rapids vs. FC Dallas3-3MLS
01/09/2024FC Dallas vs. Colorado Rapids2-3MLS
21/04/2024Colorado Rapids vs. FC Dallas2-1MLS
15/10/2023FC Dallas vs. Colorado Rapids1-1MLS
09/07/2023Colorado Rapids vs. FC Dallas2-1MLS
01/10/2022Colorado Rapids vs. FC Dallas1-0MLS
10/04/2022FC Dallas vs. Colorado Rapids3-1MLS
22/07/2021Colorado Rapids vs. FC Dallas2-0MLS

Horario del partido

  • México: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • FC Dallas suma 55 puntos en el torneo.
  • Colorado Rapids suma 43 puntos en el torneo.
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