FC Dallas vs. Colorado Rapids en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 34 de la MLS

FC Dallas recibe a Colorado Rapids este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium.
FC Dallas llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Colorado Rapids tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, FC Dallas empató 1-1 como visitante ante Sporting Kansas City. El conjunto marcha 2° con 55 puntos. Antes perdió 0-2 como local ante Columbus Crew.
Colorado Rapids viene de perder 2-4 como local ante Chicago Fire. El equipo ocupa el puesto 9 con 43 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante San Jose Earthquakes.
El historial entre FC Dallas y Colorado Rapids
FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentaron 99 veces en los últimos años: 42 triunfos de FC Dallas, 36 de Colorado Rapids y 25 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Colorado Rapids vs. FC Dallas
|1-2
|MLS
|21/09/2025
|FC Dallas vs. Colorado Rapids
|3-1
|MLS
|02/03/2025
|Colorado Rapids vs. FC Dallas
|3-3
|MLS
|01/09/2024
|FC Dallas vs. Colorado Rapids
|2-3
|MLS
|21/04/2024
|Colorado Rapids vs. FC Dallas
|2-1
|MLS
|15/10/2023
|FC Dallas vs. Colorado Rapids
|1-1
|MLS
|09/07/2023
|Colorado Rapids vs. FC Dallas
|2-1
|MLS
|01/10/2022
|Colorado Rapids vs. FC Dallas
|1-0
|MLS
|10/04/2022
|FC Dallas vs. Colorado Rapids
|3-1
|MLS
|22/07/2021
|Colorado Rapids vs. FC Dallas
|2-0
|MLS
Horario del partido
- México: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- FC Cincinnati vs. Nashville SC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- FC Dallas suma 55 puntos en el torneo.
- Colorado Rapids suma 43 puntos en el torneo.