Colorado Rapids vs. Chicago Fire: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Colorado Rapids y Chicago Fire se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Dick's Sporting Goods Park, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

Colorado Rapids recibe a Chicago Fire este sábado 31 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Colorado Rapids empató 2-2 como visitante ante San Jose Earthquakes en la fecha anterior. Colorado Rapids está 7° en la tabla con 43 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Vancouver Whitecaps.

En su último compromiso, Chicago Fire empató 2-2 como local ante Orlando City. El conjunto marcha 4° con 52 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Atlanta United.

El historial entre Colorado Rapids y Chicago Fire

Colorado Rapids y Chicago Fire se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 15 triunfos de Colorado Rapids, 23 de Chicago Fire y 12 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/02/2020 Chicago Fire vs. Colorado Rapids 2-4 Club Friendlies 20/04/2019 Chicago Fire vs. Colorado Rapids 4-1 MLS 14/06/2018 Colorado Rapids vs. Chicago Fire 2-2 MLS 18/05/2017 Chicago Fire vs. Colorado Rapids 3-0 MLS 19/06/2016 Colorado Rapids vs. Chicago Fire 2-1 MLS 23/08/2015 Chicago Fire vs. Colorado Rapids 0-1 MLS 05/06/2014 Colorado Rapids vs. Chicago Fire 0-0 MLS 19/02/2014 Colorado Rapids vs. Chicago Fire 1-2 Club Friendlies 20/06/2013 Chicago Fire vs. Colorado Rapids 2-1 MLS 01/04/2012 Colorado Rapids vs. Chicago Fire 2-0 MLS

Horario del partido

México: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

Colorado Rapids y Chicago Fire se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. Colorado Rapids suma 43 puntos en el torneo.

suma 43 puntos en el torneo. Chicago Fire suma 52 puntos en el torneo.