Colorado Rapids vs. Chicago Fire: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

Colorado Rapids recibe a Chicago Fire este sábado 31 de octubre desde las 19:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Dick's Sporting Goods Park.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Colorado Rapids empató 2-2 como visitante ante San Jose Earthquakes en la fecha anterior. Colorado Rapids está 7° en la tabla con 43 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Vancouver Whitecaps.
En su último compromiso, Chicago Fire empató 2-2 como local ante Orlando City. El conjunto marcha 4° con 52 puntos. Antes ganó 3-2 como visitante ante Atlanta United.
El historial entre Colorado Rapids y Chicago Fire
Colorado Rapids y Chicago Fire se enfrentaron 48 veces en los últimos años: 15 triunfos de Colorado Rapids, 23 de Chicago Fire y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/02/2020
|Chicago Fire vs. Colorado Rapids
|2-4
|Club Friendlies
|20/04/2019
|Chicago Fire vs. Colorado Rapids
|4-1
|MLS
|14/06/2018
|Colorado Rapids vs. Chicago Fire
|2-2
|MLS
|18/05/2017
|Chicago Fire vs. Colorado Rapids
|3-0
|MLS
|19/06/2016
|Colorado Rapids vs. Chicago Fire
|2-1
|MLS
|23/08/2015
|Chicago Fire vs. Colorado Rapids
|0-1
|MLS
|05/06/2014
|Colorado Rapids vs. Chicago Fire
|0-0
|MLS
|19/02/2014
|Colorado Rapids vs. Chicago Fire
|1-2
|Club Friendlies
|20/06/2013
|Chicago Fire vs. Colorado Rapids
|2-1
|MLS
|01/04/2012
|Colorado Rapids vs. Chicago Fire
|2-0
|MLS
Horario del partido
- México: 19:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- Colorado Rapids y Chicago Fire se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Colorado Rapids suma 43 puntos en el torneo.
- Chicago Fire suma 52 puntos en el torneo.