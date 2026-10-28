Alineaciones de San Jose Earthquakes y Colorado Rapids por la MLS: formaciones probables

San Jose Earthquakes recibe a Colorado Rapids este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de caer 0-3 ante FC Dallas y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Colorado Rapids viene de ganarle 1-0 a Vancouver Whitecaps y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Jose Earthquakes y Colorado Rapids
San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Jack Jasinski, Daniel Munie, Dave Romney, Reid Roberts, Jamar Ricketts, Ronaldo Vieira, Beau Leroux, Eduard Lowen, Ousseni Bouda, Timo Werner. DT: Bruce Arena.
Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Kosi Thompson, Rob Holding, Noah Cobb, Miguel Navarro, Joshua Atencio, Theodore Ku-DiPietro, Wayne Frederick, Paxten Aaronson, Morgan Whittaker, Georgi Minoungou. DT: Matt Wells.
La previa de San Jose Earthquakes y Colorado Rapids: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 20:30 (hora de México)
- Estadio: PayPal Park
- Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Real Salt Lake, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Chicago Fire, domingo 1 de noviembre