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Alineaciones de San Jose Earthquakes y Colorado Rapids por la MLS: formaciones probables

San Jose Earthquakes y Colorado Rapids se enfrentan este miércoles 28 de octubre en el PayPal Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Jose vs. Rapids, MLS
San Jose vs. Rapids, MLS

San Jose Earthquakes recibe a Colorado Rapids este miércoles 28 de octubre desde las 20:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de caer 0-3 ante FC Dallas y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Colorado Rapids viene de ganarle 1-0 a Vancouver Whitecaps y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Jose Earthquakes y Colorado Rapids

San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Jack Jasinski, Daniel Munie, Dave Romney, Reid Roberts, Jamar Ricketts, Ronaldo Vieira, Beau Leroux, Eduard Lowen, Ousseni Bouda, Timo Werner. DT: Bruce Arena.

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Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Kosi Thompson, Rob Holding, Noah Cobb, Miguel Navarro, Joshua Atencio, Theodore Ku-DiPietro, Wayne Frederick, Paxten Aaronson, Morgan Whittaker, Georgi Minoungou. DT: Matt Wells.

La previa de San Jose Earthquakes y Colorado Rapids: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 20:30 (hora de México)
  • Estadio: PayPal Park
  • Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Real Salt Lake, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Colorado Rapids: vs. Chicago Fire, domingo 1 de noviembre
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