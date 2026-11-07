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Alineaciones de FC Dallas y Colorado Rapids por la MLS: formaciones probables

FC Dallas y Colorado Rapids se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el Toyota Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Dallas vs. Rapids, MLS
FC Dallas vs. Rapids, MLS

FC Dallas recibe a Colorado Rapids este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. FC Dallas viene de empatar 1-1 con Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Colorado Rapids viene de caer 2-4 ante Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Dallas y Colorado Rapids

FC Dallas (4-4-2): Jonathan Sirois, Herman Johansson, Osaze Urhoghide, Sebastien Ibeagha, Lalas Abubakar, Joaquín Valiente, Kaick, Ramiro, Ran Binyamin, Daniel Job, Santiago Moreno. DT: Eric Quill.

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Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Keegan Rosenberry, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Wayne Frederick, Morgan Whittaker, Hamzat Ojediran, Paxten Aaronson, Darren Yapi, Theodore Ku-DiPietro. DT: Matt Wells.

La previa de FC Dallas y Colorado Rapids: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 18:00 (hora de México)
  • Estadio: Toyota Stadium
  • Historial: 99 cruces — FC Dallas ganó 42, Colorado Rapids ganó 36 y empataron 25
  • Último antecedente: 24/05/2026: Colorado Rapids 1-2 FC Dallas
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