Alineaciones de FC Dallas y Colorado Rapids por la MLS: formaciones probables

FC Dallas recibe a Colorado Rapids este sábado 7 de noviembre desde las 18:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. FC Dallas viene de empatar 1-1 con Sporting Kansas City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Colorado Rapids viene de caer 2-4 ante Chicago Fire y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Dallas y Colorado Rapids
FC Dallas (4-4-2): Jonathan Sirois, Herman Johansson, Osaze Urhoghide, Sebastien Ibeagha, Lalas Abubakar, Joaquín Valiente, Kaick, Ramiro, Ran Binyamin, Daniel Job, Santiago Moreno. DT: Eric Quill.
Colorado Rapids (4-3-3): Nicolas Hansen, Keegan Rosenberry, Rob Holding, Loïc Williams, Miguel Navarro, Wayne Frederick, Morgan Whittaker, Hamzat Ojediran, Paxten Aaronson, Darren Yapi, Theodore Ku-DiPietro. DT: Matt Wells.
La previa de FC Dallas y Colorado Rapids: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 18:00 (hora de México)
- Estadio: Toyota Stadium
- Historial: 99 cruces — FC Dallas ganó 42, Colorado Rapids ganó 36 y empataron 25
- Último antecedente: 24/05/2026: Colorado Rapids 1-2 FC Dallas