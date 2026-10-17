Alineaciones de New York Red Bulls y Toronto FC por la MLS: formaciones probables

New York Red Bulls recibe a Toronto FC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Sport Illustrated Stadium. New York Red Bulls viene de caer 1-2 ante D.C. United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Toronto FC viene de empatar 3-3 con Orlando City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de New York Red Bulls y Toronto FC
New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Dylan Nealis, Justin Che, Julian Bazan, Devin Padelford, Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Mohammed Sofo, Jorge Ruvalcaba, Julian Hall, Cade Cowell. DT: Michael Bradley.
Toronto FC (4-4-2): Luka Gavran, Richie Laryea, Zane Monlouis, Benjamin Kuscevic, Matheus Pereira, Theo Corbeanu, Alonso Coello, Niklas Dorsch, Daniel Salloi, Josh Sargent, Lewis Morgan. DT: Robin Fraser.
La previa de New York Red Bulls y Toronto FC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Estadio: Sport Illustrated Stadium
- Próximo partido de New York Red Bulls: vs. Inter Miami, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Toronto FC: vs. Columbus Crew, sábado 24 de octubre