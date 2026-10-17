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Alineaciones de New York Red Bulls y Toronto FC por la MLS: formaciones probables

New York Red Bulls y Toronto FC se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Sport Illustrated Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Red Bulls vs. Toronto FC, MLS
Red Bulls vs. Toronto FC, MLS

New York Red Bulls recibe a Toronto FC este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 30 de la MLS, se disputará en el Sport Illustrated Stadium. New York Red Bulls viene de caer 1-2 ante D.C. United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Toronto FC viene de empatar 3-3 con Orlando City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de New York Red Bulls y Toronto FC

New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Dylan Nealis, Justin Che, Julian Bazan, Devin Padelford, Ronald Donkor, Adri Mehmeti, Mohammed Sofo, Jorge Ruvalcaba, Julian Hall, Cade Cowell. DT: Michael Bradley.

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Toronto FC (4-4-2): Luka Gavran, Richie Laryea, Zane Monlouis, Benjamin Kuscevic, Matheus Pereira, Theo Corbeanu, Alonso Coello, Niklas Dorsch, Daniel Salloi, Josh Sargent, Lewis Morgan. DT: Robin Fraser.

La previa de New York Red Bulls y Toronto FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Sport Illustrated Stadium
  • Próximo partido de New York Red Bulls: vs. Inter Miami, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Toronto FC: vs. Columbus Crew, sábado 24 de octubre
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