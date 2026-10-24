Alineaciones de Orlando City y New York City FC por la MLS: formaciones probables

Orlando City y New York City FC se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Inter.co Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Orlando City recibe a New York City FC este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de ganarle 4-1 a D.C. United y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. New York City FC viene de empatar 1-1 con LAFC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de Orlando City y New York City FC

Orlando City (4-2-3-1): Maxime Crepeau, Zakaria Taifi, David Brekalo, Iago Silva, Adrian Marin, Luis Otavio, Antoine Griezmann, Wilder Cartagena, Eduard Atuesta, Daryl Dike, Martin Ojeda. DT: Martin Perelman.

New York City FC (4-2-3-1): Matt Freese, Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Kevin O'Toole, Aiden O'Neill, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Luighi, Hannes Wolf. DT: Pascal Jansen.

La previa de Orlando City y New York City FC: todo lo que hay que saber

Día: sábado 24 de octubre

sábado 24 de octubre Hora: 17:30 (hora de México)

17:30 (hora de México) Estadio: Inter.co Stadium

Inter.co Stadium Próximo partido de Orlando City: vs. Chicago Fire, jueves 29 de octubre

vs. Chicago Fire, jueves 29 de octubre Próximo partido de New York City FC: vs. Atlanta United, miércoles 28 de octubre