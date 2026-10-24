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Alineaciones de Orlando City y New York City FC por la MLS: formaciones probables

Orlando City y New York City FC se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Inter.co Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Orlando City vs. NYCFC, MLS
Orlando City vs. NYCFC, MLS

Orlando City recibe a New York City FC este sábado 24 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Inter.co Stadium. Orlando City viene de ganarle 4-1 a D.C. United y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. New York City FC viene de empatar 1-1 con LAFC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Orlando City y New York City FC

Orlando City (4-2-3-1): Maxime Crepeau, Zakaria Taifi, David Brekalo, Iago Silva, Adrian Marin, Luis Otavio, Antoine Griezmann, Wilder Cartagena, Eduard Atuesta, Daryl Dike, Martin Ojeda. DT: Martin Perelman.

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New York City FC (4-2-3-1): Matt Freese, Tayvon Gray, Thiago Martins, James Sands, Kevin O'Toole, Aiden O'Neill, Nicolas Fernandez, Andres Perea, Agustin Ojeda, Luighi, Hannes Wolf. DT: Pascal Jansen.

La previa de Orlando City y New York City FC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Estadio: Inter.co Stadium
  • Próximo partido de Orlando City: vs. Chicago Fire, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de New York City FC: vs. Atlanta United, miércoles 28 de octubre
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