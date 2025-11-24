Es tendencia:
¿Cuándo y contra quién juega Lionel Messi e Inter Miami por la MLS 2025?

Las Garzas ya conocen a su próximo rival en los playoffs del torneo de Primera División de Estados Unidos tras eliminar a FC Cincinnati.

Por Agustín Zabaleta

Inter Miami ya conoce a su próximo rival en los playoffs de la MLS 2025

Por el tercer partido de la serie de Semifinales de la Conferencia Este de la MLS 2025 entre Inter Miami y FC Cincinnati, el cuadro rosa goleó 4-0 en condición de local para no dejar dudas gracias a las anotaciones de Lionel Messi, Mateo Silvetti y Tadeo Allende en dos ocasiones.

Ahora, el cuadro donde el astro argentino es el gran capitán y referente, ya conoce a su próximo rival, ni más ni menos que será por la Final de la zona. Será New York City FC, quien fue campeón de la Primera División de Estados Unidos en 2021.

Cabe recordar que, a diferencia de llaves anteriores, estas series son a partido único. El duelo entre los equipos será el próximo sábado 29 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Chase Stadium, la casa de la institución rosa.

Del otro lado de la llave, por la Final de la Conferencia Oeste, estarán enfrentándose Vancouver Whitecaps y el ganador de San Diego FC y Minnesota United. Los neoyorquinos son el único de los cinco equipos que ganó el torneo alguna vez.

De hecho, sacando al campeón, ninguno de los otros clubes fueron finalistas alguna vez. Hay cierta lógica con Inter Miami y San Diego FC, franquicias muy jóvenes. De hecho, el cuadro de Hirving Lozano ingresó al torneo esta misma temporada.

¿Cuándo juegan San Diego FC e Hirving Lozano por las Semifinales de la Conferencia Oeste?

El cuadro del Chucky estará jugando por una nueva lleva este lunes 24 de noviembre en condición de local ante Minnesota United desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Snapdragon Stadium.

En síntesis

  • El Inter Miami goleó 4-0 a FC Cincinnati en Semifinales con goles de Lionel Messi, Mateo Silvetti y Tadeo Allende (doblete).
  • Lionel Messi e Inter Miami jugarán la Final de la Conferencia Este de la MLS 2025 ante New York City FC.
  • El partido de la final de conferencia será el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Chase Stadium.
Agustín Zabaleta
