FC Cincinnati vs. Philadelphia Union: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el TQL Stadium, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Cincinnati recibe a Philadelphia Union este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

FC Cincinnati empató 2-2 como visitante ante Inter Miami en la fecha anterior. FC Cincinnati está 7° en la tabla con 43 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante D.C. United.

En su último compromiso, Philadelphia Union empató 0-0 como visitante ante Nashville SC. El conjunto marcha 6° con 47 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante New England Revolution.

El historial entre FC Cincinnati y Philadelphia Union

FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentaron 21 veces en los últimos años: 6 triunfos de FC Cincinnati, 11 de Philadelphia Union y 4 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/09/2026 Philadelphia Union vs. FC Cincinnati 5-0 MLS 30/08/2025 FC Cincinnati vs. Philadelphia Union 0-1 MLS 02/03/2025 Philadelphia Union vs. FC Cincinnati 4-1 MLS 19/10/2024 Philadelphia Union vs. FC Cincinnati 1-2 MLS 13/08/2024 FC Cincinnati vs. Philadelphia Union 2-4 Leagues Cup 19/06/2024 FC Cincinnati vs. Philadelphia Union 4-3 MLS 26/11/2023 FC Cincinnati vs. Philadelphia Union 1-0 MLS 16/09/2023 Philadelphia Union vs. FC Cincinnati 2-2 MLS 08/04/2023 FC Cincinnati vs. Philadelphia Union 1-0 MLS 10/02/2023 Philadelphia Union vs. FC Cincinnati 3-1 Club Friendlies

Horario del partido

México: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Apple TV

Apple TV Estados Unidos: Apple TV

Apple TV Sudamérica: Apple TV

Apple TV Centroamérica: Apple TV

Apple TV España: Apple TV

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs

New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs

Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs

San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs

Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs

Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs

New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs

LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs

Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.

se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS. El partido se transmitirá por Apple TV .

. FC Cincinnati suma 43 puntos en el torneo.

suma 43 puntos en el torneo. Philadelphia Union suma 47 puntos en el torneo.