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FC Cincinnati vs. Philadelphia Union: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el TQL Stadium, por la jornada 33 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Cincinnati vs. Union, MLS
FC Cincinnati vs. Union, MLS

FC Cincinnati recibe a Philadelphia Union este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

FC Cincinnati empató 2-2 como visitante ante Inter Miami en la fecha anterior. FC Cincinnati está 7° en la tabla con 43 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante D.C. United.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Philadelphia Union empató 0-0 como visitante ante Nashville SC. El conjunto marcha 6° con 47 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante New England Revolution.

El historial entre FC Cincinnati y Philadelphia Union

FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentaron 21 veces en los últimos años: 6 triunfos de FC Cincinnati, 11 de Philadelphia Union y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/09/2026Philadelphia Union vs. FC Cincinnati5-0MLS
30/08/2025FC Cincinnati vs. Philadelphia Union0-1MLS
02/03/2025Philadelphia Union vs. FC Cincinnati4-1MLS
19/10/2024Philadelphia Union vs. FC Cincinnati1-2MLS
13/08/2024FC Cincinnati vs. Philadelphia Union2-4Leagues Cup
19/06/2024FC Cincinnati vs. Philadelphia Union4-3MLS
26/11/2023FC Cincinnati vs. Philadelphia Union1-0MLS
16/09/2023Philadelphia Union vs. FC Cincinnati2-2MLS
08/04/2023FC Cincinnati vs. Philadelphia Union1-0MLS
10/02/2023Philadelphia Union vs. FC Cincinnati3-1Club Friendlies

Horario del partido

  • México: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
  • New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
  • Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
  • St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
  • San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
  • Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
  • Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
  • Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
  • New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
  • LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
  • Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs

En síntesis

  • FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • FC Cincinnati suma 43 puntos en el torneo.
  • Philadelphia Union suma 47 puntos en el torneo.
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