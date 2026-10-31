FC Cincinnati vs. Philadelphia Union: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 33 de la MLS

FC Cincinnati recibe a Philadelphia Union este sábado 31 de octubre desde las 12:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
FC Cincinnati empató 2-2 como visitante ante Inter Miami en la fecha anterior. FC Cincinnati está 7° en la tabla con 43 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante D.C. United.
En su último compromiso, Philadelphia Union empató 0-0 como visitante ante Nashville SC. El conjunto marcha 6° con 47 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante New England Revolution.
El historial entre FC Cincinnati y Philadelphia Union
FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentaron 21 veces en los últimos años: 6 triunfos de FC Cincinnati, 11 de Philadelphia Union y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/09/2026
|Philadelphia Union vs. FC Cincinnati
|5-0
|MLS
|30/08/2025
|FC Cincinnati vs. Philadelphia Union
|0-1
|MLS
|02/03/2025
|Philadelphia Union vs. FC Cincinnati
|4-1
|MLS
|19/10/2024
|Philadelphia Union vs. FC Cincinnati
|1-2
|MLS
|13/08/2024
|FC Cincinnati vs. Philadelphia Union
|2-4
|Leagues Cup
|19/06/2024
|FC Cincinnati vs. Philadelphia Union
|4-3
|MLS
|26/11/2023
|FC Cincinnati vs. Philadelphia Union
|1-0
|MLS
|16/09/2023
|Philadelphia Union vs. FC Cincinnati
|2-2
|MLS
|08/04/2023
|FC Cincinnati vs. Philadelphia Union
|1-0
|MLS
|10/02/2023
|Philadelphia Union vs. FC Cincinnati
|3-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
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- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
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- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Charlotte FC vs. Orlando City — sábado 31 de octubre, 11:00 hs
- New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- FC Cincinnati y Philadelphia Union se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- FC Cincinnati suma 43 puntos en el torneo.
- Philadelphia Union suma 47 puntos en el torneo.